Оккупированное наследие: достопримечательности Украины, которые пытается присвоить Россия

Крепости, замки, природные центры, каждое произведение искусства — часть нашей истории. Но что происходит с этими достопримечательностями, когда они оказываются под угрозой? Российская агрессия не только уносит жизни, но и уничтожает сокровища национальной культуры. Сегодня поговорим о захваченных локациях, которые мы должны вернуть.

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Бердянский государственный педагогический университет

Высшее учебное заведение IV уровня аккредитации. Располагается в Запорожской области. В настоящее время временно перемещен в Запорожье.

В 1872 г. началось строительство мужской классической гимназии. Она работала до 1919 года. Здесь учились бактериолог Владимир Хавкин – создатель первых вакцин против чумы и холеры и военный моряк, участник Революции 1905-1907-х – Петр Шмидт.

Учреждение неоднократно меняло специализацию. В период с 1941 по 1943 здесь работал немецкий госпиталь.

Интересный факт: во время возведения каждого класса продумывались малейшие детали. К примеру, зал физкультуры специально отделили от остального здания амортизационными материалами, чтобы избежать вибраций и шума во время занятий. И еще не менее увлекательная информация: высота этажей достигает 5 метров.

Собор святого благоверного князя Александра Невского

Находится в Мелитополе Запорожской области. Он считается главным храмом города. В 1884 году на месте нынешней святыни обустроили армяно-григорианскую церковь. Однако после революции ее закрыли. В 1930 здесь разместили молочную опытную лабораторию. А в 1941-м снова начал действовать религиозный центр.

В 2003-2004-х молитовню реконструировали. Сегодня от старого собора остался только корпус. Стены расписали новыми фресками, сменили иконостас и установили новый купол.

В конце мая 2023 года враг разместил на территории святыни военную базу и госпиталь.

Херсонес Таврический

Размещается в Севастополе Автономной Республики Крым. Достопримечательность входит в списки 7 чудес Украины и Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей под открытым небом открыли в 1892 году на базе археологических раскопок древнегреческого города.

В 1872 здесь начали проводить исследования, в результате которых нашли остатки храмов, цистерны и водопровод. А в далеком 988-м здесь крестился Владимир Великий.

Сейчас оккупанты заложили здесь новостройки, в частности, новый амфитеатр. А некоторые находки незаконно увезли в Россию. Сегодня часть исторического центра частично разрушена.

Инкерманский пещерный монастырь

Находится в Инкермане в Бахчисарайском районе Автономной Республики Крым. Он был основан в VIII веке.

Когда-то вблизи населенного пункта размещались каменоломни для ссылок христиан. Согласно преданию, в 94-м император Троян выслал сюда римского епископа Климента I — первого христианского миссионера, проповедовавшего Евангелие на украинских территориях. Именно он приступил к работе по созданию скального храма. Здесь он крестил около 500 человек в день. Впоследствии праведника утопили в Казачьей бухте. А через год после его смертной казни, в 102-м, море отступило. Тогда в подводном гроте обнаружили останки святого.

На протяжении веков святыню перепланировали, меняли и реставрировали. Здесь обустроили 3 храма: священномученика Климента, святого апостола Андрея Первозванного и святителя Мартина Исповедника.

В 1895-м здесь заложили еще одно религиозное здание – Пантелеймона Целителя.

Тогда в 1931 монастырь закрыли, а имущество передали музейному объединению в Севастополе. Позже в 1991 сооружение начали восстанавливать. Сегодня оно принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Джарилгацкий маяк

Один из самых важных в Черном море. Он находится в восточной части острова Джарилгач на Херсонщине. Его высота достигает 24 метров. Дорога к локации состоит из 105 ступенек.

Башню построили в 1902 году. Ее заказал землевладелец Скадовский. Существует легенда, что ее проектированием занимался французский архитектор и инженер Александр Гюстав Эйфель или его ученик.

К сожалению, из-за коррозии металла в 2005-м башня перестала работать. Поэтому неподалеку разместили новую.

Склеп семьи Фальц-Фейнов

Находится в селе Новочерноморье Скадовского района Херсонской области. Сейчас это полуразрушенная каменная часовня-усыпальница.

В 1897 брат основателя заповедника "Аскания-Нова" возвел мавзолей с православной церковью. Здесь он похоронил свою жену Софию. А потом почил и сам.

Кстати, отсюда можно полюбоваться Тендровским заливом, где когда-то затонуло немало кораблей.

Надеемся, что в ближайшее время сможем посетить все эти локации. Победы нам как можно быстрее!

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