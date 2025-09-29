Названо одно из самых вирусных туристических направлений: почему стало популярным

Мировые тренды в путешествиях меняются быстро, но 2025 год четко показал: наиболее вирусным направлением стала не тропическая лагуна или европейская столица с многовековой историей. Туристический бум в этом году переживает Южная Корея, и причины ее популярности кроются не только в современных небоскребах и древних дворцах.

Страна превратилась в глобальный культурный феномен, который ежегодно привлекает миллионы новых путешественников. Детали рассказало издание Travel off Path.

Главным "двигателем" туристической популярности Кореи стала так называемая "халлю" – корейская волна. В течение последнего десятилетия она выросла из нишевого увлечения в полноценный глобальный тренд.

K-Pop. Мировые суперзвезды стали не просто музыкантами, а культурными амбассадорами страны. Их фанаты с разных континентов мечтают посетить родину своих кумиров.

K-Dramas. Сериалы вроде Squid Game или романтических хитов Netflix познакомили миллионы зрителей с корейским бытом, едой и стилем. Они пробудили желание "пожить внутри сюжета" и собственными глазами увидеть страну, которую раньше знали только с экрана.

Туристы едут в Корею не просто отдохнуть, а окунуться в мир, который до этого видели в клипах и сериалах. В Сеуле можно пройтись по знаменитой K-Star Road с фигурами-талисманами известных групп или почувствовать атмосферу традиций в Bukchon Hanok Village квартале с аутентичными домами, знакомыми фанатам исторических драм.

Еще одна причина, почему Корея стала "вирусным" направлением – ее кухня. Туристы в восторге от уличных рынков, где за несколько долларов можно попробовать хрустящие блины из маша или острые рисовые пирожные ттокпокки. В то же время страна предлагает современную кофейную культуру – стильные кафе в Сеонгсу-доне превратились в места паломничества не меньше, чем исторические памятники.

Южная Корея поражает уровнем безопасности и простотой передвижения. Сеульское метро – одно из самых удобных в мире, а самостоятельно путешествовать даже начинающим туристам легко благодаря англоязычным подсказкам и круглосуточной инфраструктуре.

Особая прелесть Кореи – в сочетании древнего и ультрасовременного. Здесь можно утром прогуляться по цветным дворам 600-летнего дворца Кенбоккун, а после обеда – любоваться футуристическими формами Dongdaemun Design Plaza. Это гармоничное переплетение прошлого и будущего создает образ страны, которая развивается бешеными темпами, но не забывает своих корней.

Поэтому популярность страны объясняется уникальным сочетанием поп-культуры, традиций, гастрономии, безопасности и современной инфраструктуры.

