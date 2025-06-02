Море будет самым теплым: названо лучшее время для отдыха на популярных курортах

Пляжный отдых - это не только о солнце, лежаках и коктейлях. Настоящее удовольствие начинается тогда, когда море теплое, ласковое и не заставляет набираться смелости, чтобы в него зайти.

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Чтобы не ошибиться с выбором времени для отпуска, стоит знать, когда именно на популярных курортах вода достигает идеальной температуры для купания - более +24 °C. Об этом сообщает .

В Турции лучший период для теплого моря - с июня по сентябрь. Именно в эти месяцы вода прогревается до +29 °C, особенно в августе. Однако стоит учитывать, что тогда и воздух может быть чрезмерно жарким.

В Египте море стабильно теплое с июня по октябрь, а наиболее приятным для сочетания солнца и воды считается сентябрь. Особенно комфортно в Шарм-эш-Шейхе или Хургаде в сентябре-октябре: море еще тропическое, а солнце уже ласковое.

Греция раскрывается для пляжного отдыха чуть позже - с июля. В Крите, Родосе или Косе вода становится идеальной для купания в августе, когда волны теплые и почти прозрачные. То же самое и в Испании - побережье Майорки или Коста-Дорады в июле-августе превращаются в одну большую теплую ванну.

Кипр идеально подходит тем, кто не хочет прощаться с летом в октябре. Здесь вода остается теплой даже тогда, когда в других странах уже натягивают свитера. А в Тунисе комфортное купание - это про июль и август: море щедро отдает тепло, как и песок под ногами.

Таиланд и Индонезия, наоборот, лучшие с ноября по апрель - в период сухого сезона, когда море не просто теплое, а тропически горячее.

В ОАЭ вода летом превращается в настоящее "парное молоко", хотя жара может быть довольно изнурительной.

А Доминикана, где море теплое круглый год, особенно привлекательна с декабря по апрель, когда дождей меньше всего.

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