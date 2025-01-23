Лучшие горнолыжные курорты Андорры: место, о котором мало кто знает

От Австрии до Швейцарии, от Украины до Словакии – туристы активно выбирают локации для зимнего отдыха. А как насчет того, чтобы поехать в путешествие в настоящее княжество? Место, о котором мало кто знает и которое ничем не хуже других направлений. Так что же ждет путешественников в сердце Пиренеев – читайте ниже.

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Вальнорд

Горнолыжный курорт недалеко от границы с Испанией. Он охватывает несколько секторов отдыха, которые с 2005 года соединены канатной дорогой. Сезон длится с начала декабря до середины апреля.

Аринсаль

Находится на высоте 1550 м над уровнем моря.

Локация славится широкими и длинными спусками. Поэтому идеально подходит как для начинающих, так и для опытных лыжников. Также здесь есть участки для фристайла.

Возле нижней станции работают бары, рестораны и кафе.

Паль

Располагается на территории природного парка.

В этой зоне апартаменты располагаются чуть дальше от трасс. Долина окружена горными хребтами, поэтому имеет мягкий микроклимат.

Склоны хорошо обустроены, имеют защитные ограждения и четкую маркировку. Здесь установили самое большое количество снежных пушек.

Общая протяженность спусков Паль-Аринсалль составляет 63 километра: синие, красные и черные.

Путешественники могут покататься на санях, ски-байках и собачьих упряжках. Также работают два спортивных центра с бассейнами, саунами и тренажерными залами.

Ордино-Аркалис

Наиболее отдаленный от столицы курорт . Он находится на высоте от 1940 до 2620 метров над уровнем моря.

Все трассы располагаются в Аркалисе, а отели – в Ордино. Спуски имеют протяженность более чем 30 километров.

Для начинающих обустроили зеленые маршруты, а для опытных лыжников – красные, синие и черные.

Кстати, здесь находится самая длинная в Андорре трасса для новичков.

Также есть сноупарк с трамплином и халф-пайпом, где регулярно проводят соревнования по бордеркроссу.

Советуем посетить один из двух спортивных центров с бассейном, сауной, бильярдом и боулингом.

Грандвалира

Самый большой горнолыжный регион в Пиренеях, входящий в топ-20 мировых курортов. Находится на границе с Францией и объединяет несколько локаций. Сезон длится с декабря по апрель.

Здесь действует единственный ski-pass. Общая протяженность трасс составляет 193 км. А именно – 112 склонов разной сложности, соединенных 66 подъемниками. Преобладающие маршруты синие, черные, красные и зеленые.

Пас-де-ла-Каса

Самый престижный динамичный курорт Андорры. Здесь находится самая высокая точка для катания в Пиренеях – 2640 метров над уровнем моря.

На Пас-де-ла-Каса обустроили разнообразные трассы для лыжников и сноубордистов: лесные спуски, зоны для слалома, фрирайда, бордеркросса и халф-пайпа.

Путешественники могут посетить ночные клубы, фитнес-залы, джакузи и сауны.

Сольдеу-Эль Тартер-Канильо

Между этими тремя поселками курсирует бесплатный трансфер. Это идеальное место для тех, кто только начинает свой путь в горнолыжном спорте.

Если планируете путешествие с компанией друзей, направляйтесь в Сольдеу. Для семейного отдыха лучше выбрать Канильо и Эль Тартер.

Обязательно посетите ледовый дворец – Palau de Gel, где можно покататься на коньках, а также посмотреть хоккейные матчи. Недалеко находится музей, где представлена коллекция ретро-мотоциклов.

Не теряйте время, а пакуйте чемоданы и отправляйтесь в Андорру!

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