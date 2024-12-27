Бюджетные горнолыжные курорты Испании и Италии: сравниваем цены и сервис

Начало зимы безусловно навевает сказочную атмосферу. В этот период каждый ищет возможности для развлечений и отдыха: одни для тела, другие для души. Поэтому не теряйте время, а уже начинайте планировать путешествие. Сегодня рассказываем, сколько стоят ski-pass, какие есть дополнительные варианты досуга и какая стоимость проживания в сезон.

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Формигаль, Испания

Располагается недалеко от Сальент-де-Гальего в долине Тена. Курорт считают одним из самых больших в Европе. Его самая высокая точка достигает 2250 метров. Зимой средняя температура воздуха колеблется от +4 до +10°C.

Интересный факт: здесь часто отдыхал король Филипп VI.

Общая протяженность трасс составляет около 140 км. Есть маршруты разной степени сложности: зеленые, синие, красные и черные. А также отдельные зоны для снеговых мотоциклов, лыжного бега, саней и сноуборд-кросса.

Количество снега на спусках обеспечивают специальные пушки.

Туристы могут заняться картингом на льду, попробовать себя в гонках на собачьих упряжках и построить иглу. Апартаменты с 1 спальней будут стоить ориентировочно €369 за 3 ночи. Двухместный номер стоит около €450.

Дневной ski-pass для взрослых обойдется в €59, для молодежи – в €47.

Вальгранде-Пахарес, Испания

Расположен в Кантабрийских горах на высоте 1890 метров над уровнем моря.

Здесь построили 7 подъемников. Общая протяженность горнолыжных трасс достигает 25 километров. Путешественники могут прокатиться на лыжах или сноуборде.

Есть специальная зона для развлечений на санках, а для малышей – детский сад.

На территории локации работает несколько ресторанов: Telesilla Cafeteria в нижней части комплекса и Cuitu Negru Cafeteria на верхнем уровне станции. У подножия склона можно остановиться в местном хостеле Toribión de Llano. Цены за проживание отличаются от типа жилья и удаленности от локации: шале – €434 за 3 ночи, дом с 1 спальней – €202, апартаменты – €491.

Дневной ski-pass для взрослого будет стоить около €29, льготный – €25.

Альто Кампоо, Испания

Располагается на высоте более 2000 метров над уровнем моря в провинции Кантабрия.

Здесь проложили около 23 трасс разного уровня сложности, в том числе: 4 зеленых, 10 синих и 9 красных. Также построили 11 подъемников.

Туристы могут прокатиться на сноуборде и лыжах. Есть возможность арендовать снаряжение.

Дневной ski-pass для взрослых стоит около €39, для детей – €5, для подростков – €24.

Большее количество жилья находится в соседних городах: Abiada, La Lomba, Entrambasaguas и т.д. Апартаменты обойдутся где-то в €470, двухместный номер – €248.

Ливиньо, Италия

Находится в регионе Ломбардия у берегов озера Лаго-ди-Ливиньо на высоте от 1816 до 2798 метров над уровнем моря. Курорт считают одним из самых солнечных в стране, а еще здесь не бывает сильных ветров. Общая протяженность трасс для лыжников разных уровней подготовки составляет более 100 километров. Однако большинство маршрутов имеют средний уровень сложности. А еще здесь есть все для активного отдыха: зоны для сноуборда и фрирайда, а также горки для санного спорта. На большом катке часто проводят соревнования по ледовому ралли. Дневной ski-pass для взрослых будет стоить около €36, для молодежи – €31, для детей – €18. Апартаменты будут стоить где-то €338, двухместный номер – €540, а люкс с видом на горы – €651.

Сестриере, Италия

Располагается в регионе Пьемонт на высоте 2035 метров. Зимой средняя температура воздуха колеблется от -8 до -1°C.

Здесь есть три зоны для катания: Монте-Пира (2555), Монте-Сизес (2600) и Монте-Фрайтеве (2701). Спускаться на склонах можно даже ночью. Общая протяженность трасс достигает 249 километров. Туристы могут прокатиться на санках и коньках, отправиться в пешие походы и прогуляться на снегоходам.

Дневной ski-pass обойдется ориентировочно в €54, для детей – в €15.

Двухместный номер обойдется где-то в €363, апартаменты – €483.

Бордонеккья , Италия

Находится в регионе Пьемонт на высоте 1300 метров над уровнем моря. Курорт считается одним из самых первых в стране.

Общая протяженность трасс составляет 140 км и делится на 3 зоны. Также есть системы искусственного оснежения.

Путешественники могут покататься на лыжах, сноуборде и горном велосипеде а также пойти на прогулку на снегоступах.

На локации есть спортзалы, где можно поиграть в футбол, волейбол или теннис.

Дневной ski-pass будет стоить около €46, детский – €14.

За апартаменты придется заплатить где-то €413, за номер-студию – €562.

Собирайте чемоданы и отправляйтесь навстречу склонам Италии и Испании!

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