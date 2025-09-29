Куда поехать в Африке: названа страна с фантастическими пляжами

Африка ассоциируется с сафари, пустынями и экзотической природой. Но среди бескрайних просторов есть страна, которая не имеет выхода к морю, однако удивит пляжами мирового уровня. Речь идет о Малави – небольшое восточноафриканское государство, которое подарит ощущение отдыха на настоящем побережье.

Здесь сочетаются тишина и экзотика озерных берегов, приключения на сафари и искреннее гостеприимство местных жителей. Детали рассказало издание Express.

Малави полностью окружено Танзанией, Мозамбиком и Замбией, но в его сердце расположено огромное озеро Малави. Оно настолько масштабное, что его берега с белым песком и лазурной водой больше напоминают морское побережье.

Здесь есть все: от тихих бухт до развитых курортов, где можно заняться виндсерфингом, каякингом или просто отдохнуть в гамаке с видом на волны.

Путешественники отмечают, что пляжи страны поражают не только красотой, но и атмосферой гостеприимства. Один из самых популярных – Kande Beach, известный белым песком, прозрачной водой и отелями со всеми удобствами.

Не менее высокие отзывы получил Makuzi Beach Lodge – уютный уголок с комфортными номерами и вкусной кухней.

Авторитетное издание Lonely Planet советует посетить Nkhata Bay – небольшой курортный поселок с расслабленной атмосферой, который часто называют "сердцем" озера. Среди других живописных локаций: Cape Maclear, Likoma Island, Chizumulu Island и Mumbo Island.

Малави считают одной из самых недооцененных стран Африки. Помимо пляжного отдыха, здесь можно отправиться на доступное сафари и увидеть слонов, бегемотов или львов. Популярные направления: Majete Wildlife Reserve, Kuti Wildlife Reserve и Lilongwe Wildlife Centre.

Любители горного отдыха оценят гору Муландже или живописное плато Зомба. А для погружения в местную культуру стоит посетить Kumbali Cultural Village.

