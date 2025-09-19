Крылос на Франковщине: история столицы княжества, которой больше нет

Сегодня это – небольшое село на Франковщине с населением около двух тысяч жителей. Трудно поверить, что на этих землях в средневековье бурлила столичная жизнь.

Именно здесь, на территории современного села Крылос на берегах реки Луквы, раскинулся некогда величественный город Галич – столица Галицко-Волынского княжества, которое играло важную роль в политической и культурной жизни тогдашней Европы.

В XII–XIII веках, благодаря своему расположению на Днестровском торговом пути, Галич стал одним из крупнейших городов Европы. Это была целая городская агломерация с многочисленными поселениями, укреплениями и церквями. Днестр обеспечивал не только экономическое процветание, но и служил естественным оборонительным рубежом.

Только представить, что в современном Крылосе и его окрестностях археологи исследовали остатки по меньшей мере 16 каменных фундаментов монументальных сооружений, возведенных в XII – первой половине XIII века.

Сердцем древнего Галича был величественный Успенский собор, основанный в 1154 году. Это было грандиозное сооружение, которое поражало своими размерами и роскошным убранством. Именно здесь происходили интронизации и захоронения князей и другие важные государственные и религиозные церемонии. До наших дней храм не сохранился, а на территории можно увидеть импровизированный фундамент в натуральную величину.

В XIV–XV в. княжеский Галич пришел в упадок – частично из-за татарских опустошений, частично из-за перемещения торговых путей.

Новый очаг жизни возник ниже по Днестру, где и появился современный город Галич, а место старого центра, которое потеряло значение большого города, начали называть Крылос (есть версии, что название происходит от слова "крыло" – окраина, часть чего-то большего, или от древнего топонима).

Окончательно название утвердилось уже в новое время (XVI–XVII вв.), когда Крылос превратился в важный религиозный центр с резиденцией галицких митрополитов.

В сохранившихся до наших дней митрополичьих палатах (XVIII в.) сейчас действует музей истории Галича, где можно ознакомиться с богатой историей этого края.

Рядом с музеем возвышаются два величественных сооружения. Это часовня св. Василия 1500 г. и храм Успения Пресвятой Богородицы 1584 г.

Интересно, что для их строительства использовали камни из руин древнего собора.

А когда приедете в Крылос, не пропустите так называемый княжеский колодец. Легенда говорит, что во время длительной осады Галича, когда запасы воды были на грани исчерпания, князь в отчаянии воткнул свой меч в землю – и, о чудо!, из-под земли забил источник чистой воды. С тех пор колодец стал символом надежды и животворной силы, а легенды повествуют о его целебных свойствах. Также с этого места открывается живописный вид на окрестности.

Крылос – это настоящий музей под открытым небом. Сегодня, прогуливаясь по селу, вы фактически ходите по территории средневекового Галича, некогда политического и духовного центра всей Руси.

А современный Галич с его средневековой крепостью расположен совсем неподалеку, в нескольких километрах отсюда.