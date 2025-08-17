Капитан круизного корабля назвал лучший город в Европе: чем он особенный

Чтобы определить лучший город Европы, надо посетить как можно больше интересных туристических локаций. И кого здесь лучше спрашивать о совете, как не бывшего капитана круизного судна.

Издание Express, пообщалось с Нико Бергом, который более двух десятилетий путешествовал по миру – сначала на пассажирском лайнере, а затем на грузовых судах. И он назвал своим любимым европейским городом немецкий Гамбург. По мнению Нико, нет ничего лучше, чем плавание по Эльбе с утра.

Этот большой водный путь проходит через одни из самых живописных мест Европы, включая Крконоше в Чехии, а затем впадает в Северное море возле Куксхафена в Германии. Общая длина реки, которая протекает по Европе, составляет чуть больше, чем 1000 км.

По словам капитана, путешествие по этой водной артерии стало для него одним из самых приятных опытов за всю карьеру. А заход в порт Гамбурга – действительно особым событием.

"В летние месяцы, когда судно находится прямо перед изгибом портовых пирсов (Landungsbrücken), солнце обычно встает за исторической гамбургской церковью Михель, и вид открывается просто потрясающий. Хотя я, как моряк, чувствую себя как дома в любой точке мира, Гамбург всегда дарит мне ощущение возвращения домой. Когда наш корабль отходит от порта Гамбурга, туристы стоят вдоль Эльбы и восторженно машут нам", – поделился бывший капитан.

Дал он несколько советов и туристам, которые прибудут в Гамбург другими путями. Например Нико Берг порекомендовал обязательно посетить Шпайхерштадт, или Город складов, прокатившись на небольшой барже по его разветвленной сети каналов. Эта огромная промышленная зона является крупнейшей в мире, она была построена в период с 1883 по 1927 как свободная зона, куда товары можно было импортировать без пошлин.

Сегодня это оживленный промышленный центр, где производится множество различных товаров, включая какао, кофе, чай, специи и электронику. Это место также является важной туристической достопримечательностью. В Шпайхерштадте находится несколько музеев, в том числе Гамбургское подземелье и модель железной дороги.

Помимо Шпайхерштадта, гости Гамбурга могут посетить Эльбский туннель, также известный как туннель Санкт-Паули. Это уникальное сооружение, открытое в 1911 году, перевозило людей и технику на глубине 24 метров под землей.

Еще одно место, которое капитан посоветовал обязательно посетить — это исторический рыбный рынок города, работающий с 1703 года. Каждое воскресенье торговцы выставляют здесь свои лотки с товарами. Но дело не только в морепродуктах. Уже более трех веков здесь можно приобрести практически все – от тропических фруктов и одежды до сувениров и, конечно, рыбы.

Тем, кто ищет современных развлечений, стоит обратить внимание на концертный зал Эльбской филармонии в Гамбурге, который с момента своего открытия в 2017 году посетило более двух миллионов человек. Она расположена вблизи гавани Гамбурга и возвышается на 110 метров над горизонтом. В стеклянных фасадах филармонии отражаются небо и вода города.

