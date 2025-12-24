Какие страны празднуют Рождество 7 января: почему отличаются традиции

Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников, отмечающий рождение Иисуса Христа. Однако не все христиане празднуют его в один день: для большинства это 25 декабря, а для значительной части — 7 января.

Эта разница не связана с различными толкованиями Библии, а является следствием использования двух календарных систем. Григорианский календарь, введенный в 1582 году, является современным и более точным, тогда как юлианский, более старый на века, накопил отставание в 13 дней. Таким образом, 25 декабря по юлианскому стилю приходится на 7 января по григорианскому.

Это разделение отражает исторические, культурные и церковные особенности христианского мира.

Почему Рождество 25 декабря и 7 января

Разница возникла из-за реформы календаря, проведенной Папой Григорием XIII в XVI веке для исправления неточностей юлианского календаря, введенного еще Юлием Цезарем. Католическая и протестантская церкви быстро перешли на новый стиль, а многие православные остались верны старому, считая реформу "католической новизной". Сегодня отставание составляет 13 дней.

Некоторые православные церкви перешли на новоюлианский календарь (который совпадает с григорианским до 2800 года), празднуя Рождество 25 декабря.

Где Рождество 25 декабря

Большинство христианских стран мира отмечают Рождество именно в эту дату. Это касается всех католических и протестантских государств: стран ЕС, Великобритании, США, Канады, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии. Здесь праздник сочетает религиозные богослужения со светскими традициями — елкой, подарками и Санта-Клаусом.

Среди православных на 25 декабря перешли Греция, Кипр, Румыния, Болгария, а также Константинопольская, Александрийская и Антиохийская церкви. В Ливане это государственный праздник благодаря влиянию маронитов, а в Израиле — день отдыха для христианского меньшинства.

Где Рождество 7 января

Эту дату сохраняют церкви, верные юлианскому календарю: русская, Сербская, Грузинская, Иерусалимская православные, а также древние восточные церкви. Официальными выходными 7 января являются в таких странах:

Россия

Беларусь

Сербия

Черногория

Северная Македония

Грузия

Молдова (часть населения празднует 25 декабря)

Казахстан

Кыргызстан

Египет (коптская традиция)

Эфиопия

В Палестине и Иордании Иерусалимский патриархат проводит службы именно 7 января, привлекая паломников в Вифлеем. Армянская апостольская церковь часто совмещает Рождество с Крещением 6 января.

Когда Рождество в Украине

В Украине ситуация уникальная: с 2023 года официальным государственным праздником стал 25 декабря после перехода Православной церкви Украины и Греко-католической церкви на "новый стиль" (новоюлианский календарь).

Это решение имело религиозный и политический контекст — дистанцирования от московских традиций. В то же время часть приходов продолжает праздновать 7 января, и в некоторых регионах сохраняется практика "празднуем два Рождества".

Страны с "двойным" Рождеством

В многоконфессиональных обществах обе даты могут быть выходными.

В Беларуси официально празднуют и 25 декабря (католики и протестанты), и 7 января (православные).

В Боснии и Герцеговине в зависимости от региона (Республика Сербская — 7 января, Федерация — 25 декабря).

В Молдове также признают обе даты из-за смешанного населения.

Разделение дат Рождества — не просто календарная особенность, а отпечаток церковных реформ, национальной идентичности и исторических путей. В глобализированном мире разница постепенно сглаживается, как в Украине или других странах, но для миллионов людей она остается важным символом традиций.

