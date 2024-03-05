Идеальный отдых для интровертов: куда убежать от городской суеты

На Земле есть много отрезанных от цивилизации мест. Некоторые из них максимально отдалены от континента, другие – спрятаны среди массивных гор. Из-за такого неудобного расположения туристы обходят эти локации. Ведь кто захочет потратить несколько дней на дорогу. Но если вы стремитесь к тишине и покою – вам сюда!

Сапа, Вьетнам

Этот маленький колоритный городок изрядно спрятался среди горных хребтов. Он находится вблизи китайской границы, недалеко от вершины Фаншипан. Это самая высокая точка полуострова Индокитай. Отправляясь сюда, не ждите увидеть исторические монументы или архитектурные шедевры. Их здесь нет. Зато есть множество природных чудес.

Съездите к водопаду Тхас Бас, Подводному дворцу и бамбуковому лесу. Обязательно сходите в гости к местным племенам. Эти люди не потеряли своей национальной самобытности и уважают свои традиции и обычаи. И не забудьте забежать на рынок. Здесь частенько устраивают разные народные гуляния.

Гасадаллур, Дания

Живописный поселок расположен в невероятно красивой долине на острове Воар Фарерского архипелага. Его берега омывают воды Атлантического океана. Из достопримечательностей здесь только уникальная флора и фауна. Но именно ради природных чудес сюда едут путешественники.

Поселок практически со всех сторон окружают высокие скалы. Чтобы попасть в другую часть острова, местным жителям приходится пользоваться тропинкой, которая поднимается вверх на целых 400 метров. Из-за такой изоляции и труднодоступности населения постепенно уменьшается. По состоянию на 2002 год здесь официально проживало всего 16 человек.

Однако дела Гасадалура не так давно пошли вверх. К селу проложили горный автомобильный тоннель. Люди начали сюда возвращаться.

Ругон, Франция

Среди Альпийских гор раскинулся небольшой французский поселок. По официальным данным, здесь проживает менее 100 человек, и туристы наведываются сюда не часто. Однако здесь есть все для жизни: церковь, школа, несколько кафе, магазинов и даже хостел. А вот улиц нет, они здесь просто не нужны.

Как и в предыдущие локации, сюда едут за прекрасными видами. Само поселение расположено на краю Вердонского ущелья в региональном природном парке Вердон.

Монемвасия, Греция

Этот живописный поселок построен на одноименном острове, омываемом Эгейским морем. С материкового часа сюда добраться совсем просто: здесь обустроен хороший транспортно-пешеходный мост.

Поселение унаследовало свое название от старинной крепости, от которой остались только руины. Но в отличие от других городков, Монемвасия может похвастаться архитектурными жемчужинами. Чтобы увидеть их, вам нужно просто прогуляться по улочкам. В глубине спрятаны музей, византийская церковь Святой Софии, несколько кафе и отель. Все заведения отдыха и питания размещены в старинных домах.

Ундредал, Норвегия

Крошечный поселок может похвастаться постоянным потоком туристов. Хотя здесь проживает менее 100 человек. Едут сюда, чтобы полюбоваться уникальным фьордом, окруженным горами со всех сторон. Такое чудо природы редко где встретишь. Отсюда и безумная популярность.

Также путешественников привлекает коричневый сыр Брунуст. Его делают из козьего молока. Для скандинавских стран он не является чем-то особенным. Обычное лакомство, как для нас брынза.

Поскольку до поселения часто наведываются гости, здесь более или менее развита инфраструктура. Есть кофейни, рестораны, гостиницы, магазины и сувенирные лавки.

Бандиагара, Мали

Поселок раскинулся на берегу реки Яме. Из-за засушливого климата водоем медленно исчезает с лица Земли. Исследователи уверены: еще несколько лет, и от нее не останется и следа.

Здесь проживает племя Догоны. И их домики значительно отличаются от наших. Все они сделаны из дерева и цветной глины. Недалеко от поселения расположено нагорье Бандиагар. Оно занесено во Всемирное наследие ЮНЕСКО.

Истрок, Гренландия

Добраться до этого ледового поселка – задача со звездочкой. Оно действительно неприступно, ведь окружено со всех сторон льдом и снегом. Путешествие может показаться сложным, но оно точно того стоит.

Этот поселок расположен на берегу Датского пролива, в округе Сермерсоок. Оно самое маленькое в Гренландии. Местные жители занимаются рыбалкой и охотой. Остальные продукты покупают в магазине, он единственный на весь Истрок. Отелей здесь нет, но местные без боязни пустят вас к себе на ночлег.

Эти локации точно оценят интроверты и все туристы, ищущие тотального уединения. Приятного вам путешествия!

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