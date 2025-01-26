Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Когда за окном холодно и пасмурно, часто не хочется выходить на прогулку, не говоря уже о каком-то путешествии. Однако, уверяем, даже в такую, казалось бы, неблагоприятную погоду можно атмосферно провести выходные. Конечно, если знать, куда поехать. Сегодня рассказываем о городе, который согреет вас в холодные месяцы.

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Винницкий городской парк

Расположен в центре города между улицами Соборной и Магистратской. Эту природную локацию основали в 1936 году.

На территории парка сосредоточено немало памятных мест. У центрального входа туристы увидят монументы воинам-афганцам и сечевым стрелкам.

Также здесь обустроили "Аллею выдающихся земляков", где отмечены знаменитые уроженцы Винницкой области.

А еще есть широкий спектр развлечений для всей семьи: киноконцертный зал "Радуга", стадион для спортивных соревнований, ледовый каток, планетарий для любителей космоса и аттракционы.

Усадьба Михаила Коцюбинского

Знаменитый украинец родился и провел свои детские годы именно в Виннице, на хуторе своего деда Максима Абазы. Здесь, среди живописных пейзажей Подолья, формировалось его мировоззрение и зарождался литературный талант.

Музей основали в 1927-м, чтобы сохранить память о писателе и популяризировать его творчество. В доме поэт прожил около 30 лет.

В музее хранится более 9 тысяч экспонатов. Туристы могут увидеть личные вещи деятеля, мебель, фотографии, рукописи, письма, а также его произведения на разных языках мира.

Водонапорная башня

Располагается в самом центре Винницы на Европейской площади.

Башню построили в 1912 году по проекту известного винницкого архитектора Григория Артынова. Она выполняла двойную функцию: снабжала местных жителей водой и служила пожарной каланчей.

Ее стратегическое расположение позволяло наблюдать за окрестностями с высоты и оперативно реагировать на пламя.

Сооружение построили в кирпичном стиле восьмиугольной формы. Высота башни достигает 28 метров, что делает её заметной из разных уголков города.

Набережная Roshen

Находится на левом берегу Южного Буга. Она является излюбленным местом отдыха как для винничан, так и для путешественников.

Аттракцию создали благодаря инвестициям Народного депутата Украины. Провели реконструкцию: укрепили берега реки, создали пешеходные зоны и велодорожки, установили освещение и обустроили детские площадки.

Главным украшением набережной стал уникальный плавающий светомузыкальный фонтан, который считается одним из самых больших в Европе. А еще он входит в десятку лучших фонтанов мира. К сожалению, он работает только с марта по ноябрь.

Винницкий трамвай

Местный общественный транспорт славится проектом "Историческая остановка". Это своеобразная экскурсия на колесах, которая дает возможность туристам узнать больше о Виннице, ее культуре и наследии.

Пассажиры трамвайного маршрута №4 (Железнодорожный вокзал – Барское шоссе) имеют уникальную возможность послушать интересную информацию о городе, его исторических достопримечательностях и малоизвестных фактах.

Винницкий государственный академический музыкально- драматический театр имени М. Садовского

Культурный центр построили в 1910 году по проекту известного архитектора Григория Артынова. С 1986 по 2016 театром руководил народный артист Украины Виталий Селезнев.

Путешественники могут сходить на разнообразные представления, в частности, на "Лесную песню" по пьесе Леси Украинки или "Приключения в стране Оз" по сказке Лаймена Фрэнка.

Отправляйтесь в путешествие по Украине!

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