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Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Альбина Панченко
Путешествия
3 минуты
660
Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Когда за окном холодно и пасмурно, часто не хочется выходить на прогулку, не говоря уже о каком-то путешествии. Однако, уверяем, даже в такую, казалось бы, неблагоприятную погоду можно атмосферно провести выходные. Конечно, если знать, куда поехать. Сегодня рассказываем о городе, который согреет вас в холодные месяцы.

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Винницкий городской парк

Расположен в центре города между улицами Соборной и Магистратской. Эту природную локацию основали в 1936 году.

На территории парка сосредоточено немало памятных мест. У центрального входа туристы увидят монументы воинам-афганцам и сечевым стрелкам.

Также здесь обустроили "Аллею выдающихся земляков", где отмечены знаменитые уроженцы Винницкой области.

А еще есть широкий спектр развлечений для всей семьи: киноконцертный зал "Радуга", стадион для спортивных соревнований, ледовый каток, планетарий для любителей космоса и аттракционы.

Усадьба Михаила Коцюбинского

Знаменитый украинец родился и провел свои детские годы именно в Виннице, на хуторе своего деда Максима Абазы. Здесь, среди живописных пейзажей Подолья, формировалось его мировоззрение и зарождался литературный талант.

Музей основали в 1927-м, чтобы сохранить память о писателе и популяризировать его творчество. В доме поэт прожил около 30 лет.

В музее хранится более 9 тысяч экспонатов. Туристы могут увидеть личные вещи деятеля, мебель, фотографии, рукописи, письма, а также его произведения на разных языках мира.

Водонапорная башня

Располагается в самом центре Винницы на Европейской площади.

Башню построили в 1912 году по проекту известного винницкого архитектора Григория Артынова. Она выполняла двойную функцию: снабжала местных жителей водой и служила пожарной каланчей.

Ее стратегическое расположение позволяло наблюдать за окрестностями с высоты и оперативно реагировать на пламя.

Сооружение построили в кирпичном стиле восьмиугольной формы. Высота башни достигает 28 метров, что делает её заметной из разных уголков города.

Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Набережная Roshen

Находится на левом берегу Южного Буга. Она является излюбленным местом отдыха как для винничан, так и для путешественников.

Аттракцию создали благодаря инвестициям Народного депутата Украины. Провели реконструкцию: укрепили берега реки, создали пешеходные зоны и велодорожки, установили освещение и обустроили детские площадки.

Главным украшением набережной стал уникальный плавающий светомузыкальный фонтан, который считается одним из самых больших в Европе. А еще он входит в десятку лучших фонтанов мира. К сожалению, он работает только с марта по ноябрь.

Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Винницкий трамвай

Местный общественный транспорт славится проектом "Историческая остановка". Это своеобразная экскурсия на колесах, которая дает возможность туристам узнать больше о Виннице, ее культуре и наследии.

Пассажиры трамвайного маршрута №4 (Железнодорожный вокзал – Барское шоссе) имеют уникальную возможность послушать интересную информацию о городе, его исторических достопримечательностях и малоизвестных фактах.

Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Винницкий государственный академический музыкально- драматический театр имени М. Садовского

Культурный центр построили в 1910 году по проекту известного архитектора Григория Артынова. С 1986 по 2016 театром руководил народный артист Украины Виталий Селезнев.

Путешественники могут сходить на разнообразные представления, в частности, на "Лесную песню" по пьесе Леси Украинки или "Приключения в стране Оз" по сказке Лаймена Фрэнка.

Что посмотреть в Виннице зимой: город для уютного отдыха

Отправляйтесь в путешествие по Украине!

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