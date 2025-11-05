Где расположен самый дорогой курорт мира: одна ночь стоит более 5 млн

Мир переживает не самые спокойные времена, но даже в водовороте тревожных новостей можно позволить себе короткое путешествие в мир роскоши – хотя бы воображаемое. На этот раз – на остров, где отпуск равен стоимости квартиры в центре Лондона.

Речь идет о Kudahithi Sands Island Resort – новый курорт на Мальдивах, который уже назвали самым дорогим в мире. Здесь цена за ночь стартует от 117 тысяч евро, то есть более 5 млн гривен, а за две недели отдыха придется заплатить минимум 1,6 миллиона. Детали рассказало издание Express.

Kudahithi Sands расположен в самом сердце Мальдивского архипелага – среди бирюзовых вод Индийского океана, примерно в трех с половиной часах полета от Дубая, Абу-Даби или Дохи. Это не просто курорт, а частный остров, который можно арендовать целиком.

Автор проекта, Мохамед Али Джанах, – легендарная фигура в мальдивской туристической отрасли. Именно он построил десятки роскошных курортов в регионе и сейчас занимает должность советника президента Мальдив по вопросам торговли и инвестиций, а также советника генерального секретаря Всемирной туристической организации ООН.

"Мы создаем остров для людей, которые ценят тишину, безопасность и исключительность. Здесь могут проходить встречи руководителей мировых компаний – Apple, Amazon. Вертолет или яхта – пожалуйста, их можно пришвартовать прямо у пляжа", – рассказал Джанах в интервью британским медиа.

Курорт позиционируется как идеальный "приют" для самых влиятельных людей мира – от топ-менеджеров до голливудских звезд. Впрочем, имена будущих гостей не разглашают – конфиденциальность является частью концепции.

История основателя Kudahithi Sands напоминает сценарий кино. Джанах вырос в семье, которая занималась изготовлением кирпича вручную. Именно с этого ремесла он начал путь к собственной компании, которая сейчас строит элитные курорты по всему миру.

Его фирма буквально "создала" современные Мальдивы – от фундаментов первых отелей до новейших экологических вилл.

"Когда я начинал в 1970-х, к нам приезжали всего несколько сотен туристов. Теперь – более двух миллионов в год. И это только начало", – говорит он.

Несмотря на масштаб и ценность проекта, Джанах отмечает: развитие Мальдив должно оставаться экологически взвешенным.

"Мы привлекаем международных экспертов, чтобы моделировать волновые процессы на сто лет вперед, изучаем движение песка и даже переселяем кораллы, если они могут пострадать. Развитие – это тонкий баланс, который нужно чувствовать", – отметил он.

Мальдивы – страна, где самая высокая точка суши поднимается всего на 5 метров над уровнем моря, поэтому угроза поднятия океана очень реальна.

"Мы не производим углерода, но страдаем от его последствий. Побережья разрушаются, и нам нужна помощь мира", – подчеркнул Джанах.

Kudahithi Sands – это не только самый дорогой курорт мира, но и символ мальдивской мечты: страна, когда-то жившая ремеслом и рыболовством, стала мировым эталоном роскоши.

Здесь все продумано до мелочей – от частной виллы и персонального шеф-повара до отдельного пирса для вертолетов. Однако главное, что покупает гость, – ощущение полной изоляции от остального мира.

И если для большинства людей это лишь игра в "виртуальные каникулы", то для нескольких десятков счастливчиков Kudahithi Sands станет местом, где понятие "роскошь" получает совершенно новое определение.

