Где отдыхают европейцы: топ курортных любимцев

Планируя путешествие, мы мечтаем о Санторини, Сицилии или Маврикий. А жители Европы, напротив, хотят выбраться в места, где нет толпы туристов. Какие направления они выбирают – рассказываем ниже.

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Лейрия

Живописный городок располагается в центральной части Португалии. Среди путешественников он известен средневековой архитектуре и живописным пейзажам. Собственного выхода к морю муниципалитет, к сожалению, не имеет. Однако всего в 25 километрах от него простирается побережье Атлантического океана.

Ближайший курорт – Назаре. Его изюминка – песчаные пляжи и высокие волны, которые привлекают серфингистов со всего мира. Также здесь есть вся необходимая инфраструктура: кафе, рестораны и места, где можно арендовать зонтики и шезлонги.

Одна из главных достопримечательностей города – замок Лейрия. Он располагается на вершине холма, с которого открывается великолепная панорама. Внутри крепости была построена королевская резиденция с двумя башнями. Также на территории возвышается готическая церковь Носа-Сеньора-да-Пена, возведенная еще в XII веке.

В старой части провинции рекомендуем посетить археологический музей. Здесь хранятся находки и предметы искусства, знакомящие посетителей с историей региона.

Сан-Ремо

ИзвестныйИзвестный курорт Италии находится на Лигурийском побережье. Он известен как город цветов, песен и казино. Путешественников привлекает мягкий климат и богатое культурное наследие.

Местность усеяна песчаными и галечными пляжами. Самый популярный из них – Lido Imperatrice. Его хорошо обустроили, построив многочисленные заведения питания и центры аренды водного снаряжения. Поэтому ценители активных развлечений смогут без проблем заняться виндсерфингом, дайвингом и снорклингом.

Именно здесь когда-то проходил фестиваль песни, открывший миру известных артистов: Андреа Бочелли, Тото Кутуньо и Адриано Челентано. А еще здесь множество садов, цветников и клумб. Они здесь повсюду. Но чтобы сполна насладиться красотой, советуем прогуляться по кварталу Ла-Пинио.

Кстати, еще в 1905 году в регионе был построен крупнейший в Европе игровой центр. Он стал главной площадкой для концертов и театральных представлений. Сегодня здесь туристы могут сыграть во всем известную рулетку, покер или игровые автоматы. А также поужинать в роскошном ресторане на крыше здания. Здесь подают изысканные блюда мировой кухни.

Обязательно посетите виллу Нобеля, которую выполнили в мавританском стиле. Шведский химик прожил здесь 6 лет. В здании сохранились кабинет ученого, библиотека, гостиная и спальня. Если будете искать идеальное место для прогулок, то направляетесь к дому "Ормонд". На его территории высадили целый парк, где растут разнообразные пальмы и кедры.

Коста-Брава

Городок располагается на северо-востоке Испании. Он простирается на 162 км от Бланеса до французской границы. Климат мягкий, средиземноморский, максимальная температура воздуха достигает 28°C.

Плайя-де-Аро – удивительный уголок, где работают сотни магазинов известных брендов. Пляж славится золотым песком и кристальной чистотой. Кстати, уже несколько лет подряд его награждают Голубым Флагом за экологичность.

У ценителей водных видов спорта будет возможность поплавать на катамаранах, каяках и небольших лодках. Также рекомендуем поехать в аквапарк Aquadiver. Здесь можно пощекотать нервы и прокатиться на различных горках.

А еще обязательно посетите музей-театр Сальвадора Дали в Фигерасе. Именно в этом городе жил и творил художник. Кстати, его похоронили возле галереи — на одноименной площади. Непременно съездите в замк Пуболь, который скульптор подарил любимой жене. Также предлагаем посетить руины в Эмпуриабраве. Здесь находятся остатки древнеримских и греческих построек.

Каждое из этих направлений уникально и привлекательно. Выбирайте свое и отправляйтесь в путешествие.

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