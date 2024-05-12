'Файный город': что посмотреть в Тернополе на выходных

Если вы думали, что регион известен только благодаря песне Братьев Гадюкиных или через музыкальный рок-фестиваль, то садитесь поудобнее! Сейчас мы расскажем вам о его туристических местах.

Тернопольский замок

Это памятка архитектуры национального значения. Ее можно увидеть на новом гербе Тернополя. Сооружение построили, чтобы защищаться от нападений крымских татар. Хотя сохранился только внутренний дворик дворца, в нем до сих пор чувствуется прежняя массивность и величие.

Тернопольское озеро

Широкая набережная, парковые зоны с лавочками, кафе с видом на водоем – идеальное место для романтического вечера. Здесь часто можно увидеть водных птиц. Поэтому для любителей красивых фото эта локация станет одной из самых любимых. Зимой здесь открывают каток, есть даже возможность поиграть в хоккей.

Озеро расположено в центральной части города, следовательно, бродить в его поисках не придется.

Островок влюбленных

А чтобы совершенно точно покорить сердце любимого человека, рекомендуем посетить эту локацию. Она расположена внутри этого же водоема. Добраться до нее можно на лодках, плотах или через мостик.

Аэрационный фонтан

Опять же, не отходя далеко от озера, вы можете полюбоваться самым длинным аэрационным фонтаном в Украине. Он не только красив, но и выполняет чрезвычайно важную работу — не дает "цвести" воде.

Елисейские поля

Парк в центре Тернополя, поражающий своей зеленью и дизайном. Часто локация используется как арена для разных культурных мероприятий и концертов. Прекрасное место для семейного отдыха или пикника с друзьями.

Театральная площадь

Очень красивая архитектура и широкая площадь дают возможность устраивать здесь разные гуляния. Каждый год здесь празднуют День Государственного Флага Украины, а еще устанавливают новогоднюю елку. Также здесь есть памятник Соломии Крушельницкой — оперной певице и педагогине.

Венецианский дворик

Здесь вы почувствуете себя как на берегу Адриатического моря. Раньше здесь функционировало много научных отделов и даже размещалась женская гимназия. Локация привлекает посетителей возможностью отдохнуть под открытым небом.

Тернопольские трехсторонние часы

Символ расположен на башне в центральной части города. Это элемент ансамбля городской ратуши. Это самое популярное место встречи местных, как "стометровка" перед Оперным во Львове. Таких часов в мире только два: в Тернополе и во французской провинции Амьен. Сам механизм у них очень сложный, что и делает их уникальными.

Парк Национального Возрождения

Когда-то здесь протекал тернопольский источник, окутывающий Певческое поле. Сама аттракция – это огромное пространство, предназначенное для концертных выступлений. Кстати, здесь даже есть зрительский амфитеатр и сцена для исполнителей.

Пляж "Цыганка"

Здесь можно спрятаться от летнего зноя, устраивать встречи с друзьями на прибрежной территории или полежать на пляжных лежаках. Здесь много развлечений (например, водные аттракционы), а порой можно попасть на интересные фестивали.

Тернополь хоть и кажется совсем крошечным, однако это никак не влияет на его туристический потенциал. Вы можете приехать сюда в любое время года и полностью отдохнуть. Ведь за два дня уикенда город сумеет влюбить в себя каждого туриста.

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