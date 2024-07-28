Бюджетные курорты Турции: отличный сервис за небольшие средства

Найти идеальное место для отдыха по умеренным ценам не так сложно, как кажется. Куда же отправиться – рассказываем ниже.

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Анталия

Курорт расположен на берегу Средиземного моря. Здесь находится международный аэропорт, в который прибывают туристы со всего мира. Пляжный сезон длится с конца апреля по начало декабря. Средняя температура колеблется от 27°C до 28°C выше нуля. Климат мягкий, погода всегда хорошая, с низкой облачностью.

Набережные удобны для отдыха как для взрослых, так и для детей. Также здесь развита инфраструктура. Есть душевые, лежаки с зонтиками и туалеты. Кстати, даже в трехзвездочном отеле предлагают комфортные условия для проживания.

Обязательно отправьтесь в круиз, чтобы полюбоваться всей красотой побережья. Также рекомендуем окунуться с аквалангом. Узнать историю местности можно в Аспендосе. Руины древнего города находятся в 35 километрах от центра провинции. Крупнейший торговый центр Римской империи был построен в V веке до нашей эры. Здесь сможете увидеть амфитеатр, Акрополь, стадион, бани и гимназию. Визитная карточка Анталии – Врата Адриана. Они объединяют античные и новые районы. Их также следует посетить.

Если хотите совместить отдых с интересной экскурсионной программой и доступными ценами на жилье, направляйтесь сюда.

Бельдиби

Туристическая локация известна еще с 1980-х годов. В это время здесь начали строить первые отели. Здесь каждый найдет квартиру на любой бюджет. Муниципалитет делится на 3 района, где последний — самый дешевый и самый близкий к горам. К морю придется идти примерно 10-25 минут. Кстати, на территории многих апартаментов построены бассейны. А еще здесь часто завтраки входят в стоимость.

Что интересно, платных и частных береговых линий здесь нет. Путешественники и здешние могут купаться где угодно, кроме зон, принадлежащих заведениям. Имейте в виду, набережная везде галечная. Поэтому лучше иметь с собой резиновую обувь. Чтобы активно провести время, советуем прокатиться на водных мотоциклах и поехать на морскую прогулку вдоль побережья.

Что касается архитектурных памятников: в самом поселке они отсутствуют, разве что местная мечеть. А еще здесь обустроили небольшой парк Ататюрка, где можно укрыться от палящего солнца. Поэтому если захотите увидеть больше, следуйте за пределы Бельдиби.

Алания

Курорт считается одним из самых теплых в Турции. Его особенностью являются городские пляжи, не принадлежащие гостиницам. Поэтому путешественники могут загорать где угодно. Если едете отдыхать с малышами, то отправляйтесь на побережье Кейкубат или Инжекум. Туристическая зона славится субтропическим климатом, а самый жаркий месяц – август. Температура воздуха колеблется от 31°C, вода прогревается до 27°C.

Чтобы узнать больше об архитектуре города, поезжайте к стене византийской крепости. Башня в форме восьмиугольника достигает более 30 метров. Также обязательно посетите Дамлаташскую пещеру. Она известна полудрагоценными камнями — сталактитом. Подземелье было обнаружено в 1948 году, когда строили порт.

А еще в регионе можно увидеть целый банановый край, фруктовые плантации которого раскинулись на десятки гектаров.

Мармарис

Один из основных центров туризма в стране. Здесь встречаются Эгейское и Средиземное моря. А еще эта локация очаровывает невероятными видами. Вы только представьте: повсюду величественные горы, покрытые зеленым ковром, сотканным из разнообразных деревьев. Лучшие месяцы для поездки – июль и сентябрь. В другой период на улице очень жарко. Средняя температура воздуха достигает 30°C, воды – 25°Cтепла.

Всего в нескольких километрах от города, в одноименной заповедной зоне, находится прекрасный пляж Кумлубук. Кстати, толпы здесь никогда нет. Так что если мечтаете о более спокойной атмосфере, направляйтесь сюда. Длина набережной простирается на 400 метров. Здесь преобладает мелководье, поэтому можно спокойно отдыхать с малышами. Побережье в основном укрывает галька. Береговая линия не принадлежит гостинице, поэтому посетить ее можно бесплатно как в сезон, так и в другое время.

Интересный факт: Мармарис считается парусным центром страны. Для любителей этого вида спорта здесь открыли новый причал. Также советуем полюбоваться местным замком Калеси. В своих трудах постройку упоминал греческий историк Геродот. На территории комплекса располагается Музей античной культуры и Средневековья, где можно узнать об окрестностях.

Также рекомендуем прогуляться по самой длинной набережной не только городка, но и всей республики. Ее протяженность достигает более 12 км. Здесь можете пообедать в уютном кафе, а вечером послушать выступления на концертных площадках или сходить в ресторан или клуб.

Кемер

Портовый курорт славится зеленью и извилистыми скалистыми холмами. Здесь есть большой выбор обустроенных пляжей: от экстремальных с ночными развлечениями до уединенных и спокойных. Туристический сезон длится с апреля по середину октября. Климат субтропический, а температура колеблется от 28°C до 36°C тепла. Оптимальный вариант для проживания – отели с 4 звездами, со всеми удобствами и трехразовым питанием.

Советуем отправиться в античный город Фаселис. Здесь размещаются удивительные руины – акведук и амфитеатр. Также рекомендуем поехать в парк Лунного Света. Заповедная зона ведет к набережной с мелким песком. А еще на ее территории вырастают высокие сосны и пальмы. Также здесь находятся дельфинарий, мини-зоопарк, теннисные корты, баскетбольная площадка и маленький торговый центр с 4 магазинами. Если путешествуете с детьми, то обязательно посетите Динопарк. Здесь стоят подвижные макеты динозавров. Также можно сходить к планетарию или кинотеатру.

Любителям дайвинга точно понравится в прибрежных селениях Уч Адалар или Бююк Бурун, где во время Первой мировой войны затонул известный военный корабль "Париж 2".

Настоящий отдых — это не только роскошь. Собирайте чемоданы и отправляйтесь за новыми впечатлениями!

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