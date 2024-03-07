Бывшая сотрудница Hyatt и Hilton рассказала, за что вам могут заблокировать доступ в отели

Обычно персонал люксовых отелей готов помочь в любых проблемах, чтобы гостю было комфортно, но иногда недобросовестные клиенты пользуются этим и оставляют ненастоящие упреки, что может стать причиной полного исключения из программы лояльности. Работники большого количества гостиниц имеют доступ к истории жалоб гостя, которую они проверяют перед бронированием, из-за чего проживание в определенном заведении может внезапно сорваться.

Программа лояльности в отелях предусматривает возможность позднего выселения, бесплатное праздничное шампанское или бесплатное повышение категории номера. Впрочем, некоторые клиенты пользуются этими преимуществами, сочиняя несуществующие причины. Бывший член персонала Hilton и Hyatt в TikTok с ником KT отметила, что работники имеют возможность подробнее узнать о человеке до его заселения через комментарии относительно конкретного лица в специальной базе жалоб.

"В их системе это называется "вкладка улучшения сервиса", и вы можете узнать, на что люди жалуются, какую компенсацию они получили, а затем можете прочитать комментарии о лице, опубликовавшем жалобу", – рассказала она.

Женщина вспомнила одну из самых ярких ситуаций. Постоянный посетителей Hayat все время возмущался из-за отсутствия бутылки бесплатного вина в номере в честь его Дня рождения. Как впоследствии оказалось, работники раз за разом записывали в базу его жалобы и таким образом узнали, что мужчина лгал относительно настоящей даты праздника и выдумывал новую для бесплатного алкоголя.

"Иногда некоторые из этих путешествующих людей делают это в каждой гостинице, в которой останавливаются. Таким людям следует запретить пользоваться программой вознаграждений. И я бы очень хотела, чтобы каждая сеть гостиниц делала это. Просто, чтобы защитить себя от потери денег и знать, чего ожидать от людей. Вам, может быть, даже придется выгнать их из программы лояльности", – сказала женщина.

Если такие нарушения будут иметь тяжелый характер, руководители отеля могут запретить посещать конкретное заведение сети или даже не появляться на пороге любого из них.

"Они пришлют электронное письмо со словами: "Вы больше не можете здесь оставаться. В этом районе есть другие отели, пожалуйста, остановитесь там. Мы уже обновили вашу программу лояльности", – объяснила она.

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