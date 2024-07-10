Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Представьте себе место, где бирюзовые воды касаются песчаных пляжей, а живописные села спускаются с холмов к кристально чистому морю. Где закаты разрисовывают небо – рассказываем ниже.

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Закинтос

Архипелаг отлично подходит для ценителей всего нового и необычного. На северо-западном побережье преобладают крутые холмы, а на южном – скалы.

Обязательно посетите Навайо – место кораблекрушения, произошедшей в 1980 году. Сказочно-голубая вода в окружении каменных глыб, вызывает большое внимание туристов со всего мира. Добраться сюда можно только на корабле. Чтобы прогуляться по улицам и площадям, рекомендуем поехать в Закинтос. В городе есть много пекарен, кафе, бутиков и ювелирных магазинов.

На Каламаки можно взять напрокат зонтики и шезлонги. Береговая линия находится в восточной части залива Лаганас и является одной из лучших на острове. А еще пляж входит в состав Национального морского парка. В этой части залива море спокойное, поэтому отлично подойдет для отдыха с детьми.

Кстати, на Закинтосе находятся знаменитые Голубые пещеры. Благодаря солнечным лучам, попадающим в гроты, вода становится изумрудного оттенка. Поклонникам активного отдыха советуем поехать к Кэри. Исследовать природное чудо можно с аквалангом.

Идра

Идеальное место для искателей покоя и тишины. Архипелаг считается одним из самых атмосферных в Греции. Здесь запрещено передвигаться автотранспортом, только на ослах или велосипедах. Поэтому звуки двигателей туристы здесь не услышат.

На острове преобладают маленькие ресторанчики и таверны. Вокруг растет множество зелени и цветов. Весь порт заполнен яхтами и парусниками. Кстати, Идру часто выбирают знаменитости для своего отпуска.

Для отдыха рекомендуем выбрать пляж Бисти. Вокруг преобладают скалы и сосновый лес. Настоящее тихое место со свежим воздухом.

Скиатос

Жемчужина Эгейского моря, на территории которой раскинулись более 60 побережий с оливковыми и хвойными рощами. Идеально подойдет для ценителей активного туризма и для тех, кто предпочитает пешие прогулки и походы. Здесь есть более 25 маршрутов разного расстояния и сложности. Каждый метр путешественника будут сопровождать живописные виды и панорамы.

Кстати, архипелаг славится десятками ночных клубов и дискотеками. Между прочим, оттуда ходят лайнеры с вечеринками на борту.

Что любопытно, именно на Скиатосе снимали легендарный мюзикл "Мамма Миа".

Порос

Несмотря на свою незначительную популярность, туристы все чаще выбирают остров для путешествий. Здесь можно насладиться греческими блюдами и вином. Местность славится пальмовыми и оливковыми деревьями, а также заповедниками. Какой бы пляж путешественники ни выбрали, будь то Ливадия, Марцело или Камения – все они характеризуются побережьем с чистым песком и пологим заходом в воду. Поэтому это отличный вариант для отдыха семей с малышами.

Чтобы больше узнать об истории местности, советуем посетить старинное село Нусса. Здесь преобладают традиционные белые домики и маленькие церкви: монастыри Святого Арсения и Христа. Кстати, обязательно посетите долину бабочек, их здесь около тысячи. Имейте в виду, в течение дня улицы города почти пустые. Потому это удачная пора для частных фотосессий. Кстати, здесь хорошо развито автобусное сообщение. Им можно добраться до любого из многих пляжей: Колимбитрес, Санта Мария и т.д.

Наксос

Архипелаг славится античными статуями, византийскими храмами и зелеными горами. Здесь находится около 20 береговых линий, распределенных по лагунам и бухтам. От тихих и уединенных до шумных и многолюдных с доступной инфраструктурой. Каждый путешественник найдет то, что ему по душе. Кстати, Наксос является настоящим раем для дайверов и серфингистов. Туристы найдут широкий спектр морских и спортивных развлечений: водные лыжи, скутер, катание на баллонах.

Чтобы попробовать традиционный ликер китрон, направляйтесь в деревню Халки в винокурню Валлиндрас. Здесь можно принять участие в экскурсии по процессу приготовления напитка. И потом, конечно, его приобрести как сувенир.

Также рекомендуем обратить внимание на несколько достопримечательностей. Ранее на острове построили храм Аполлона, теперь от него остались ворота из мрамора – Брамы Портара. Обязательно посетите замок Базеос XVII века.

Собирайте чемоданы и начинайте путешествие к эгейской жемчужине!

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