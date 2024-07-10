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Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Альбина Панченко
Путешествия
4 минуты
6
Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Представьте себе место, где бирюзовые воды касаются песчаных пляжей, а живописные села спускаются с холмов к кристально чистому морю. Где закаты разрисовывают небо – рассказываем ниже.

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Закинтос

Архипелаг отлично подходит для ценителей всего нового и необычного. На северо-западном побережье преобладают крутые холмы, а на южном – скалы.

Обязательно посетите Навайо – место кораблекрушения, произошедшей в 1980 году. Сказочно-голубая вода в окружении каменных глыб, вызывает большое внимание туристов со всего мира. Добраться сюда можно только на корабле.  Чтобы прогуляться по улицам и площадям, рекомендуем поехать в Закинтос. В городе есть много пекарен, кафе, бутиков и ювелирных магазинов.

На Каламаки можно взять напрокат зонтики и шезлонги. Береговая линия находится в восточной части залива Лаганас и является одной из лучших на острове. А еще пляж входит в состав Национального морского парка. В этой части залива море спокойное, поэтому отлично подойдет для отдыха с детьми.

Кстати, на Закинтосе находятся знаменитые Голубые пещеры. Благодаря солнечным лучам, попадающим в гроты, вода становится изумрудного оттенка. Поклонникам активного отдыха советуем поехать к Кэри. Исследовать природное чудо можно с аквалангом.

Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Идра

Идеальное место для искателей покоя и тишины. Архипелаг считается одним из самых атмосферных в Греции. Здесь запрещено передвигаться автотранспортом, только на ослах или велосипедах. Поэтому звуки двигателей туристы здесь не услышат.

На острове преобладают маленькие ресторанчики и таверны. Вокруг растет множество зелени и цветов. Весь порт заполнен яхтами и парусниками. Кстати, Идру часто выбирают знаменитости для своего отпуска.

Для отдыха рекомендуем выбрать пляж Бисти. Вокруг преобладают скалы и сосновый лес. Настоящее тихое место со свежим воздухом.

Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Скиатос

Жемчужина Эгейского моря, на территории которой раскинулись более 60 побережий с оливковыми и хвойными рощами. Идеально подойдет для ценителей активного туризма и для тех, кто предпочитает пешие прогулки и походы. Здесь есть более 25 маршрутов разного расстояния и сложности. Каждый метр путешественника будут сопровождать живописные виды и панорамы.

Кстати, архипелаг славится десятками ночных клубов и дискотеками. Между прочим, оттуда ходят лайнеры с вечеринками на борту.

Что любопытно, именно на Скиатосе снимали легендарный мюзикл "Мамма Миа".

Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Порос

Несмотря на свою незначительную популярность, туристы все чаще выбирают остров для путешествий. Здесь можно насладиться греческими блюдами и вином. Местность славится пальмовыми и оливковыми деревьями, а также заповедниками. Какой бы пляж путешественники ни выбрали, будь то Ливадия, Марцело или Камения – все они характеризуются побережьем с чистым песком и пологим заходом в воду. Поэтому это отличный вариант для отдыха семей с малышами.

Чтобы больше узнать об истории местности, советуем посетить старинное село Нусса. Здесь преобладают традиционные белые домики и маленькие церкви: монастыри Святого Арсения и Христа. Кстати, обязательно посетите долину бабочек, их здесь около тысячи. Имейте в виду, в течение дня улицы города почти пустые. Потому это удачная пора для частных фотосессий. Кстати, здесь хорошо развито автобусное сообщение. Им можно добраться до любого из многих пляжей: Колимбитрес, Санта Мария и т.д.

Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Наксос

Архипелаг славится античными статуями, византийскими храмами и зелеными горами. Здесь находится около 20 береговых линий, распределенных по лагунам и бухтам. От тихих и уединенных до шумных и многолюдных с доступной инфраструктурой. Каждый путешественник найдет то, что ему по душе. Кстати, Наксос является настоящим раем для дайверов и серфингистов. Туристы найдут широкий спектр морских и спортивных развлечений: водные лыжи, скутер, катание на баллонах.

Чтобы попробовать традиционный ликер китрон, направляйтесь в деревню Халки в винокурню Валлиндрас. Здесь можно принять участие в экскурсии по процессу приготовления напитка. И потом, конечно, его приобрести как сувенир.

Также рекомендуем обратить внимание на несколько достопримечательностей. Ранее на острове построили храм Аполлона, теперь от него остались ворота из мрамора – Брамы Портара. Обязательно посетите замок Базеос XVII века.

Без Родоса и Тиры: 5 красивейших островов Греции

Собирайте чемоданы и начинайте путешествие к эгейской жемчужине!

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