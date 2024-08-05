Альтернатива морю: на каких лиманах Одесщины можно отдохнуть

Об этих местах знают далеко не все. Какие локации влюбляют в себя туристов – читайте дальше.

Видео дня

Тилигульский лиман

Самый чистый водоем Причерноморья. Он простирается от Викторовки до Коблева более чем на 50 километров. На территории лимана создали два заказника государственного значения, ставших домом для сотни редких водоплавающих птиц. Средняя температура воды колеблется от 24°С.

Здесь туристы могут насладиться многими видами активного отдыха. Одно из самых популярных занятий – катание на байдарках и SUP-бордах. Тем, кто любит загорать и купаться, рекомендуем поехать к побережью у села Кордон. А еще посетить устричную ферму "Ойстервиль".

Кроме этого, на лимане предлагают дополнительные развлечения для взрослых и аттракционы для детей. Смельчаки могут попытаться полетать на пара- или дельтаплане, а еще освоить кайтсерфинг. Кстати, местные грязи – лечебные. Они помогают при дерматологических, нервных заболеваниях и болезнях опорно-двигательной системы.

Неподалеку от природной локации располагается множество комфортных баз отдыха, поэтому сюда смело можно ехать на несколько дней.

Куяльницкий лиман

Природный объект располагается северо-западнее Одессы. Соленый бассейн образовался в результате обособления части Черного моря. Здесь преобладает уникальный микроклимат и высокий уровень минерализации воды.

На берегах находятся санатории и оздоровительные центры. Самый популярный из них – "Куяльник". Его основали еще в 1833 году. Сегодня здесь функционирует современная поликлиника, специализирующаяся на лечении заболеваний органов дыхания, нервной системы, суставов и дерматологии.

Любителям активного отдыха советуем заняться виндсерфингом, а также прокатиться на водных велосипедах и байдарках.

Обязательно посетите Lavandiia – масштабное пространство для прогулок, где растет более 12 гектаров лаванды. А еще на территории есть бассейн и обустроили экоглемпинг.

Хаджибейский лиман

Один из старейших грязевых курортов Украины. Он приобрел известность еще в начале XIX века. Берег лимана славится большим песчаным пляжем, идеально подходящим для климатотерапии. А еще здесь предлагают лечебные процедуры с использованием йодо-бромных ванн и проводят физиотерапевтические манипуляции.

Кстати, здесь часто можно встретить поклонников рыбалки. Подводный мир очень разнообразен. Здесь обитают крабы, креветки, толстолобик, судак и бычки.

Советуем посетить семейную улитковую ферму "Family Snail Farm". Здесь сможете узнать секреты выращивания моллюсков, а также продегустировать их.

Днестровский лиман

Водный бассейн находится на северо-западном побережье Черного моря. Лиман простирается более чем на 42 километра и охватывает несколько маленьких островов, озер и заливов.

Имейте в виду, в 2023 году в водоеме запретили купаться. Но, несмотря на это, локации есть чем удивлять гостей.

Советуем посетить известные туристические остановки:

Нижнеднестровский национальный парк. Истинное царство флоры и фауны. Здесь охотится речная выдра и европейская норка, обитают розовые пеликаны и лебеди, а орланы и луны охраняют добычу с неба. Сегодня на территории протоптаны две экотропы: "Шепот заплав" и "Днестровия". Винодельня "Шабо". Здесь туристы смогут узнать, как перерабатывают виноград и где хранится алкогольный напиток. А еще познакомятся с процессом производства и прогуляются по фруктовому саду. Европейская сыроварня. Здесь путешественники послушают лекцию о ферме, содержании коров и уходе за ними. Рассмотрят камеры, где созревают молочные продукты и, конечно, продегустируют их. Аккерманская крепость. Историко-архитектурный памятник располагается в Белгород-Днестровском. Ее соорудили во времена Позднего Средневековья на месте развалин античного полиса Тира. Кстати, оттуда открывается невероятная панорама на водоем. Заказник "Лиманский". Чудо природы размещается между селами Семеновка и Молога и занимает площадь около 65 гектаров. Здесь произрастают искусственно насаженные растения разных лесных пород. Местность входит в состав территории Нижнеднестровского национального парка.

Посещайте уникальные регионы Украины! Планируйте путешествие и отправляйтесь в путешествие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых красивых озерах Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!