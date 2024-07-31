7 стран, где не стоит давать чаевые: люди воспринимают это за оскорбление

В Украине последние несколько лет культура оставлять чаевые распространяется и означает благодарность за хороший сервис. Однако в определенных странах мира достаточно лишь сказать "спасибо", ведь там щедрость посетителя расценивают как обиду.

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Таких государств минимум 7. Поэтому, как пишет Express, если там предложить символическую благодарность персоналу в виде денег, люди удивятся или откажут.

Япония

В последние несколько лет количество посетителей страны-повелительницы сакур растет в геометрической прогрессии. Но, несмотря на чрезмерное количество людей, которые хотели бы отблагодарить за хороший сервис, для жителей Японии обслуживание является искусством и хорошо оплачивается.

Китай

В еще одной стране Азии чаевые не распространены. Китайцы не воспринимают мелочь как благодарность.

"Некоторые туристические места могут принимать чаевые, но это, как правило, неожиданно. Скромные чаевые гидам являются исключением", – прокомментировали эксперты.

Южная Корея

Более 11 миллионов человек посетили Южную Корею. В этой стране не запрещены чаевые и их можно оставить по одному условию – небольшие суммы. Здесь допускают округление чека, "но больше чаевые считают непристойными".

В частности, в Южной Корее в отелях и туристических зонах плата за сервис уже входит в стоимость, поэтому в чаевых нет нужды.

Сингапур

В этой стране советуют даже не заикаться о желании финансово отблагодарить за услугу. Жители Сингапура чаевые в большинстве своем расценивают за грубость. Более того, сервисный сбор обычно сразу включают в счет.

Исландия

Страна, которую со всех сторон омывает океан, входит в лидеры разных рейтингов по оценке уровня жизни. Поэтому чаевые там не приняты, ведь ирландцы зациклены на честно оплаченном труде. "Местные жители могут быть смущены попытками дать чаевые", – говорят эксперты.

Куба

Этот малоразведанный кусочек мира постоянно манит к себе новых туристов. Однако именно социал-коммунистическая идеология презирает культуру чаевых.

Швейцария

В государстве, которые располагается почти посреди Европы, также не принято благодарить за обслуживание деньгами. Но в Швейцарии не будут против, если счет можно будет просто округлить. Здесь это считают жестом вежливости.

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