Украинская рок-группа 'Без Обмежень' оказалась на экранах Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Впервые в истории группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" появилась на самых известных бордах мира – Times Square в Нью-Йорке, объявив о старте собственного тура.

Видео дня

Новостью группа поделилась в своих соцсетях:

"Для меня это было неожиданностью. Это устроил наш организатор "MoLoKo", за что ему спасибо. Действительно, очень интересный опыт видеть себя на таких экранах и, конечно, очень приятно.", – комментирует Сергей Танчинец, лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

"БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" находятся в большом благотворительном туре по Северной Америке!

Четверть тура прошла с аншлагами. Благодаря первым зарубежным концертам "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" уже удалось аккумулировать около $50 000 для Сил Обороны Украины. Впереди еще 12 концертов по городам Америки и Канады.

Ознакомиться с перечнем городов можно на сайте группы: www.bezobmezhen.ua

За период полномасштабного вторжения, благодаря концертной деятельности, "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" аккумулировали 93,5 миллиона гривен на помощь украинским военным. Из этой суммы, около $313 000 было собрано благодаря двум предыдущим турам по Америке и Канаде.

"Каждый билет на концерт – это вклад в общее дело. Все туровые выступления "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" являются благотворительными, а собранные средства пойдут на помощь ВСУ.", – Сергей Танчинец.