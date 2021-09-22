Цветочная сеть UFL открыла еще один магазин в Киеве

Компания UFL, являющаяся одной из ведущих украинских служб доставки цветов, расширила свое присутствие в столице и открыла новый цветочный магазин-бутик – на Оболони. Он дополняет уже полюбившийся многим покупателям фирменный салон на Подоле, предлагает полный спектр всех услуг по составлению букетов и композиций и будет удобен жителям не только Киева, но и близлежащих городов-спутников.

Новый, уютный и стильный магазин сети UFL расположился на краю Оболони, по адресу ул. Семьи Кульженков 37, на территории ЖК "Яскравый". Благодаря этому он сможет охватить оперативной и круглосуточной доставкой букетов в течение от 2-3 часов как сам этот район, так и соседние с ним Минский массив, Виноградарь, Пуща-Водицу и даже Ирпень, Вышгород, Ворзель, Гостомель или Бучу. При этом доставка заказов по ряду указанных направлений может быть для вас совершенно бесплатной – вы оплачиваете только сами цветы!

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Хотя при желании за цветами в бутик UFL на Оболони можно приехать и самому. Он открыт каждый день с 8:00 до 20:00. Его главная особенность – это постоянное наличие многих видов цветов на любой вкус и для любой ситуации: роз, пионов, хризантем, орхидей, лилий, гвоздик, гербер, ирисов, гладиолусов, альстромерий и т.д. Они доступны вам в виде готовых авторских букетов либо же поштучно – для составления любых уникальных композиций, которые соответствуют всем вашим пожеланиям! А в их создании вам поможет опытный и внимательный флорист.

Впрочем, преимущества нового цветочного магазина UFL на Оболони только этим не ограничены. К прочим достоинствам салона-бутика также стоит отнести:

возможность круглосуточного заказа доставки цветов через сайт, по Skype, в мессенджерах или через соцсети с отслеживанием его статуса;

гарантии свежести всей продукции: компания готова заменить проблемный букет на аналогичный новый – целиком и полностью за свой счет;

бесплатные приложение к букету именной открытки и отправка подробного фотоотчета о вручении высланных цветов в руки адресату;

создание букетов не только из цветов, но также из фруктов и сладостей, что сможет дополнить и украсить ваш приятный комплимент;

множество простых и удобных вариантов наличной и безналичной оплаты и гибкая система скидок и фирменных бонусов для постоянных клиентов.

А главное: цены на букеты в новом киевском магазине UFL – сбалансированные и конкурентоспособные. Приезжайте в него лично или оформляйте заказы на сайте этой всеукраинской сети доставки цветов – и выбирайте один из лучших способов порадовать ваших любимых людей в Киеве либо Киевской области!

Справка о компании. Начавшая свою работу в 2003 году служба доставки цветов и подарков UFL сегодня входит в топ-лист крупных подобных сервисов в Украине. У нее есть фирменные салоны-бутики в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, а также представительства по всей стране и – за границей. Специалисты компании могут выполнить отправку букетов в СНГ, Европе, Америке, Азии, Австралии и Африке. Только за 2020 год в UFL реализовали более 550 тысяч заказов, 95% из которых получили высшие оценки от клиентов.