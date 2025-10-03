Событие, которое придает смыслы: в Киеве состоится крупнейший образовательный ивент года – форум 'Освіта ДивоСвіту'

5 октября 2025 года в Киеве, в Pochayna Event Hall, откроется пространство, где образование превращается в искусство зажигать звезды. Форум "Освіта ДивоСвіту" соберет сотни людей, которые не просто учат или учатся – они творят новую Украину: педагоги, родители, дети, культурные лидеры, ученые и художники.

Видео дня

Тема форума – "Искусство зажигать звезды: образование достоинства". Это приглашение в путешествие, где образование предстает не как набор уроков, а как пространство для рождения человека, способного действовать, мыслить и мечтать. Во времена борьбы и восстановления именно эта сила становится светом, который ведет Украину вперед.

Участников события ждут 8 часов насыщенного контента, более 50 спикеров и экспертов, 5+ панельных дискуссий, а также презентация нового выпуска журнала "Людина ДивоСвіту" с темой "Зори". На двух сценах форума будут звучать глубокие смыслы и практические кейсы, состоятся художественные выступления, которые придадут атмосфере эмоциональности и вдохновения.

"Этот форум не о новейших образовательных технологиях или рейтингах. Он о другом: о способности создавать альтернативные истории, о качественном взаимодействии с реальностью на пути неизвестности. Это об искусстве оставаться целым – умом, психикой и чувствами, – даже когда мир рушится. Это образовательная инициация, которая учит быть человеком и творить новый мир", – отмечает инициатор форума Инесса Кравченко.

Эксклюзивность форума – в сочетании различных форматов: от философских разговоров об идентичности и культуре до практических лабораторий, где рождаются инновационные образовательные решения. На сцене выступят известные мыслители и лидеры мнений – Александр Филоненко, Андрей Зелинский, Николай Серга, Владислав Троицкий, Владимир Никитин, Георгий Коваленко, Даниил Яневский, Лидия Билас, Виталий Хромец и другие.

Музыкальное настроение форума создадут Игорь Чернявский, представители Культурных Сил – Тарас Столяр и Артур Артименьев. Особым акцентом станет пластический перформанс FORMA под руководством Люси Пономаренко.

"Освіта ДивоСвіту" на протяжении всех лет помогает сфокусировать внимание на том, что позволит нам сформировать украинца нового качества – свободного и достойного, творческого и способного. Сегодня, когда мы живем среди вызовов, важно превращать их в возможности для завтрашнего дня. Именно это и есть смысл нашей совместной работы на форуме", – отмечает писатель, преподаватель УКУ и амбассадор "Освіта ДивоСвіту" Андрей Зелинский.

Это событие, которое невозможно пропустить тем, кто работает в образовании, ищет новые смыслы или стремится повлиять на формирование будущего страны. Учителя, директора школ, преподаватели университетов, образовательные управленцы, родители и студенты наконец найдут ответ на вопрос, больной для каждого: каким должно быть образование новой Украины?

Форум станет полезным и для психологов, социальных работников, общественных деятелей, художников, авторов и представителей бизнеса, которые инвестируют в человеческий капитал. Здесь развернется пространство сотворчества, где рождается видение будущего украинского образования как живого, инклюзивного и сильного.

"Освіта ДивоСвіту" – это не конференция ради слов. Это лаборатория будущего, где формируется совместное действие, общая мечта и общая ответственность.

Встретимся 5 октября в Pochayna Event Hall, чтобы вместе зажечь звезды нового поколения!