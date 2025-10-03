Репродуктивная медицина Украины под угрозой: в Киеве обсудят проблемы законопроекта №13683

Украинская ассоциация репродуктивной медицины (УАРМ) отмечает: принятие законопроекта №13683 ограничит доступ к ВРТ, нарушит репродуктивные права пациентов и повредит международному имиджу Украины. Речь идет не только о медицине, но и о праве на отцовство и демографической безопасности: ВРТ дают до 6% всех рождений в государстве – вдвое больше, чем в среднем в Европе. На фоне войны этот вопрос приобретает стратегическое значение.

7 октября 2025 года в 14:30 в пресс-центре "Интерфакс-Украина" УАРМ проведет пресс-конференцию по освещению сути законопроекта №13683

"О применении вспомогательных репродуктивных технологий"

Ассоциация, депутаты и представители семей, для которых ВРТ – путь к желанному ребенку, выступают против такого варианта закона и призывают журналистов предать огласке эту общественно важную тему.

О чем дискуссия: эксперты УАРМ представят анализ главных рисков законопроекта №13683 и альтернативных подходов регулирования:

ущемление прав пациентов (длительные "обязательные" курсы лечения до доступа к ВРТ; временные барьеры);

запрет/ограничение возможностей донации эмбрионов и генетической диагностики (PGT), что лишит 5-10% пар шанса на отцовство и противоречит практикам ЕС и США;

правовая неопределенность в сфере суррогатного материнства и транспортировки гамет/эмбрионов, что ударит по клиникам и репутации государства;

отсутствие гарантий государственного финансирования лечения бесплодия через НСЗУ;

почему без существенных поправок документ нельзя выносить в ВРУ и почему наработанный при участии УАРМ альтернативный проект закона до сих пор не зарегистрирован.

Отдельно будет представлена оценка возможных международных последствий (ограничения для иностранных пациентов, репутационные риски), а также общественного измерения темы, ведь ВРТ — это о достоинстве, праве на выбор и европейских стандартах здравоохранения. Во время мероприятия прозвучат истории пациентов. О рисках проекта закона уже заявили репродуктологи, депутаты и другие публичные лица, в частности телеведущая Дана Яровая, которая после многолетнего лечения в 40 лет благодаря ВРТ родила двойню:

"...Это уже даже не законопроект. Это пошаговая инструкция, как уничтожить украинскую репродуктивную медицину и одновременно загнать нас в демографическую яму... Украинские дети этой власти точно не нужны".

Экспертным мнением поделятся:

Александр Юзько, президент УАРМ, профессор, д. мед. н., лауреат Госпремии Украины;

Валерий Зукин, вице-президент УАРМ, к. мед. н., лауреат Госпремии Украины;

Мария Ионова, народный депутат Украины;

Яна Зинкевич, народный депутат Украины, медик-доброволец;

Елена Курбанова, телеведущая, журналистка, автор "Курбанова Live".

Приходите, чтобы получить профессиональные комментарии, задать вопросы и помочь защитить репродуктивные права в Украине.

Предусмотрены брифинг и Q&A. Прямая трансляция и участие онлайн доступны для аккредитованных.

Аккредитация до 7 октября, 12:00: [email protected]

Тел.: +38 (096) 012 03 26 (+WhatsApp),

Агентство коммуникаций "ВАРТО".