МАУ сообщила о восстановлении регулярного авиасообщения между Киевом и Одессой

Марина Погорилко Общество 19:40, 3.06.2020 Обновлено: 20:29, 3.06.2020

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" сообщила восстановления регулярных рейсов Киев – Одесса – Киев с 5-го июня.

Об этом говорится в официальном Прессрелизы компании.

"Правительство Украины разрешило возобновить регулярное внутреннее авиасообщение, начиная с 5-го июня 2020 года. Авиакомпания МАУ выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5-го и 6-го июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8-го и 9-го июня", – отметили в сообщении.

МАУ возобновит рейсы из Киева в Одессу с 5 июня
Украинская правда

Компания сообщает, что бронирование билетов доступно на сайте www.flyuia.com, а также – в контакт-центре по телефонам 044 581 50 50 или 566 с мобильного.

При этом в "МАУ" напомнили о необходимости соблюдать правила карантина: позаботиться о средствах индивидуальной защиты – масках, и сохранять социальную дистанцию в аэропорту.

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