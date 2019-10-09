Киевстар будет предоставлять цифровые решения для развития Харькова

9 октября 2019 г крупнейший национальный оператор Украины и Харьковский городской совет подписали соответствующий Меморандум о взаимодействии в сферах внедрения инновационных проектов для населения города

"Сегодня жители городов стремятся получать большинство услуг так, чтобы как можно меньше контактировать с различными структурами – экономить таким образом свое время и ресурсы, – рассказал Александр Комаров, президент Киевстар.

"И здесь единственное возможное решение – перевести услуги в онлайн и дать гражданам инструменты для доступа к ним. Я очень рад, что в Украине эти процессы набирают обороты и Киевстар может участвовать в развитии городов, предоставляя для этого свою экспертизу и современные цифровые сервисы. С ними жизнь горожан становится легче, удобнее и безопаснее", – отметил Комаров.

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Для запуска инновационных проектов для жителей Харькова Киевстар планирует использовать новейшие информационные и телекоммуникационные технологии.

Среди них:

IoT-сервисы для управления городским коммунальным транспортом;

системы для учета и контроля использования ресурсов;

облачные решения для оптимизации расходов на эксплуатацию IT-инфраструктуры организаций;

статистические данные на основе Big Data для содействия развитию инфраструктуры города, оптимизации его энергоэффективности, анализа демографического и туристического потоков в регионе;

мобильные финансовые услуги, которые обеспечат:

– возможность оплаты проезда путем отправки SMS-сообщения и пополнение электронных транспортных билетов с баланса мобильного телефона;

– поддержку в клиентском мобильном приложении Киевстар дополнительных функций, такких как оплата проезда в городском электротранспорте и коммунальные услуги;

– рост безналичных расчетов на предприятиях города за счет оплаты с баланса мобильного телефона, в том числе с использованием технологии бесконтактных NFC-платежей и использованием QR-кодов.

доступ к электронным порталам города с использованием услуги Mobile ID.

Харьков стал уже пятым городом Украины, с которым Киевстар плодотворно сотрудничает по вопросам внедрения инновационных проектов для населения. Различными цифровыми сервисами оператора уже успешно пользуются жители Днепра, Львова, Винницы и Ивано-Франковска.

Справка о компании:

Киевстар – украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе для 3G и 4G связи. Услугами оператора пользуются 26,2 млн абонентов. По исследованиям международной компании Ookla, в сети Киевстар средняя скорость мобильной передачи данных является самой высокой по Украине (по результатам тестов в 2018-2019 гг).

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, и признана как наибольший плательщик налогов отрасли связи, один из лучших работодателей Украины и социально ответственная компания.

За дополнительной информацией обращайтесь: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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