Київстар надаватиме цифрові рішення для розвитку Харкова

9 жовтня 2019 року найбільший національний оператор України та Харківська міська рада підписали відповідний Меморандум про взаємодію у сферах впровадження інноваційних проектів для населення міста

"Сьогодні мешканці міст прагнуть отримувати більшість послуг так, щоб якомога менше контактувати з різними структурами – заощаджувати таким чином свій час та ресурси, – розказав Олександр Комаров, президент Київстар.

"І тут єдине можливе рішення – перевести послуги в онлайн та надати громадянам інструменти для доступу до них. Я дуже радію, що в Україні ці процеси набирають обертів і що Київстар може долучатися до розвитку міст, надаючи для цього свою експертизу та сучасні цифрові сервіси. З ними життя містян стає легшим, зручнішим та безпечнішим", – зазначив Комаров.

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Для запуску інноваційних проектів для мешканців Харкова Київстар планує використовувати новітні інформаційні та телекомунікаційні технології.

Серед них:

IoT-сервіси для управління міським комунальним транспортом;

системи для обліку та контролю використання ресурсів;

хмарні рішення для оптимізації витрат на експлуатацію IT-інфраструктури організацій;

статистичні дані на основі Big Data для сприяння розвитку інфраструктури міста, оптимізації його енергоефективності, аналізу демографічного та туристичного потоків у регіоні;

мобільні фінансові послуги, що забезпечать:

– можливість сплати за проїзд шляхом відправлення SMS-повідомлення та поповнення електронних транспортних квитків з балансу мобільного телефону;

– підтримку у клієнтському мобільному додатку Київстар додаткових функцій на кшталт оплати проїзду у міському електротранспорті та комунальних послуг;

– зростання безготівкових розрахунків на підприємствах міста за рахунок оплати з балансу мобільного телефону, в том числі з використанням технології безконтактних NFC-платежів та використанням QR-кодів.

доступ до електронних порталів міста з впровадженням послуги Mobile ID.

Харків став уже п’ятим містом України, з яким Київстар плідно співпрацює у впровадженні інноваційних проектів для населення. Різними цифровими сервісами оператора вже успішно користуються мешканці Дніпра, Львова, Вінниці та Івано-Франківська.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій мобільного зв’язку за кількістю абонентів, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі зв’язку 3G та 4G. За дослідженнями міжнародної компанії Ookla, у мережі Київстар швидкість мобільної передачі даних є найвищою ніж в середньому по Україні (за результатами тестів у 2018-2019 рр). Послугами Київстар користується 26,2 млн абонентів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні і є найбільшим платником податків на телеком ринку, одним з найкращих роботодавців та соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

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