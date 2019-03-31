МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Внук Порошенко чуть не порвал его бюллетень: видео конфуза

5.2тЧитать материал на украинском

Четырехлетний внук действующего президента Украины Петра Порошенко чуть не порвал ему бюллетень во время голосования на одном из избирательных участков.

Запись инцидента обнародовали в YouTube. На видео видно, что политик дал подержать бюллетень маленькому Петру, однако тот уронил его и наступил (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Внук Порошенко уронил бюллетень

Внук Порошенко уронил бюллетень

Скриншот

Внук Порошенко уронил бюллетень

Внук Порошенко уронил бюллетень

Скриншот

На избирательный участок Петр Порошенко пришел вместе со своей семьей: женой Мариной, сыном Алексеем, дочерьми Александрой и Евгенией, а также невесткой и внуком.

Новости
Выборы президента Украины: топ-чиновники попались на нарушении закона

"Я сегодня проголосовал за Украину. Я сегодня уверен в том, что выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютно необходимое условие для движения вперед для возвращения Украины в семью европейских народов, вперед к нашему членству в Европейском союзе и НАТО, к продолжению важнейших реформ", — сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участие в голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
7
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А сын пытался засунуть в дупу вместо тюльпана.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Пушненка Семен
Пушненка Семен
Чуть с ноги не въебал внуку!)))) А вообще ассоциация - упавшее ружье, упавший бллюватень...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения