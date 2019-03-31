Внук Порошенко чуть не порвал его бюллетень: видео конфуза

Четырехлетний внук действующего президента Украины Петра Порошенко чуть не порвал ему бюллетень во время голосования на одном из избирательных участков.

Запись инцидента обнародовали в YouTube. На видео видно, что политик дал подержать бюллетень маленькому Петру, однако тот уронил его и наступил (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Внук Порошенко уронил бюллетень Скриншот

Внук Порошенко уронил бюллетень Скриншот

На избирательный участок Петр Порошенко пришел вместе со своей семьей: женой Мариной, сыном Алексеем, дочерьми Александрой и Евгенией, а также невесткой и внуком.

"Я сегодня проголосовал за Украину. Я сегодня уверен в том, что выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютно необходимое условие для движения вперед для возвращения Украины в семью европейских народов, вперед к нашему членству в Европейском союзе и НАТО, к продолжению важнейших реформ", — сказал Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участие в голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!