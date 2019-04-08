Скандал с выборами: у Порошенко заявили о согласии Кабмина уволить Степанова

Кабинет министров направит президенту Петру Порошенко представление на увольнение главы Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Как передает "Укринформ", официальный представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что это должно произойти в среду, 10 апреля.

"Насколько мне известно, приказ об увольнении действительно подписан, и господин Степанов прав. Указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров. Я не исключаю, что в среду Кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение", — заявил Медведев.

Петр Порошенко и Максим Степанов

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Максим Степанов потроллил Порошенко, заявив, что президент потребовал его отставки из-за того, что он обеспечил проведение честных выборов.

По информации OBOZREVATEL, Порошенко проводил встречу и с другими главами ОГА, предлагая им написать заявления об отставке по собственному желанию. Эта просьба, скорее всего, мотивирована тем, что Порошенко неудовлетворен своими результатами на выборах в этих областях.

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