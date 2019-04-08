Скандал зі Степановим: Геращенко заявив про тиск Порошенка на голів ОДА

Президент Петро Порошенко хоче звільнити деяких голів ОДА через те, що незадоволений результатами голосування в першому турі виборів. Таким чином він також хоче залякати їх перед другим туром.

Про це заявив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко в інтерв'ю Politeka, прокоментувавши скандал із відставкою голови Одеської ОДА Максима Степанова.

"Після оголошення результатів першого туру команда президента побачила, що результати по південних і східних областях просто жахливі для президента. У деяких областях він набирав 6-7%. За моєю інформацією, Адміністрацією президента деяким губернаторам було запропоновано подати у відставку. Деякі погодилися, але деякі відмовилися. У нас у Конституції, в законах не вказано, що губернатор повинен подавати у відставку, якщо на території області чинний президент набрав низький відсоток. Я вважаю, що ті губернатори, які зараз відмовляться подавати у відставку, вчинять правильно", — заявив він.

"Думаю, що ситуація з Максимом Степановим пов'язана з тим, що його попросили піти у відставку за низький результат Петра Порошенка", — сказав Геращенко.

За його словами, в команді президента планували набрати близько 21% голосів, щоб візуально відрив від Зеленського здавався меншим.

"У такому випадку у них розрив із результатами Зеленського, який прогнозувався на рівні 27-28 відсотків, не був би так психологічно великий і тоді шанси на перемогу в другому турі для чинного президента були б досить значні. Основні п'ять областей, які дали перемогу президенту — це західні області України: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська", — сказав він.

Геращенко заявив, що звільнення деяких голів ОДА повинні налякати інших лідерів областей перед другим туром президентських виборів.

"Ваше завдання — виконувати закон і Конституцію, які говорять, що ви керуєте і направляєте роботу державних органів влади не на вибори, а заради інтересів жителів тих областей, у яких ви керуєте тимчасово. Тому не йдіть на провокації, не піддавайтеся на тиск, не йдіть у відставку на вимогу того, що у вас маленький відсоток набрав Петро Порошенко", — додав Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Максим Степанов потролив Порошенка, заявивши, що президент зажадав його відставки через те, що він забезпечив проведення чесних виборів.

За інформацією OBOZREVATEL, Порошенко проводив зустріч і з іншими головами ОДА, пропонуючи їм написати заяви про відставку за власним бажанням. Це прохання, швидше за все, мотивоване тим, що Порошенко незадоволений своїми результатами на виборах у цих областях.

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