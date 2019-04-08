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Вибори президента України 2019

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Скандал зі Степановим: Геращенко заявив про тиск Порошенка на голів ОДА

1.1тЧитати матеріал російською

Президент Петро Порошенко хоче звільнити деяких голів ОДА через те, що незадоволений результатами голосування в першому турі виборів. Таким чином він також хоче залякати їх перед другим туром.

Про це заявив народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко в інтерв'ю Politeka, прокоментувавши скандал із відставкою голови Одеської ОДА Максима Степанова.

"Після оголошення результатів першого туру команда президента побачила, що результати по південних і східних областях просто жахливі для президента. У деяких областях він набирав 6-7%. За моєю інформацією, Адміністрацією президента деяким губернаторам було запропоновано подати у відставку. Деякі погодилися, але деякі відмовилися. У нас у Конституції, в законах не вказано, що губернатор повинен подавати у відставку, якщо на території області чинний президент набрав низький відсоток. Я вважаю, що ті губернатори, які зараз відмовляться подавати у відставку, вчинять правильно", — заявив він.

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"Думаю, що ситуація з Максимом Степановим пов'язана з тим, що його попросили піти у відставку за низький результат Петра Порошенка", — сказав Геращенко.

За його словами, в команді президента планували набрати близько 21% голосів, щоб візуально відрив від Зеленського здавався меншим.

"У такому випадку у них розрив із результатами Зеленського, який прогнозувався на рівні 27-28 відсотків, не був би так психологічно великий і тоді шанси на перемогу в другому турі для чинного президента були б досить значні. Основні п'ять областей, які дали перемогу президенту — це західні області України: Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська", — сказав він.

Геращенко заявив, що звільнення деяких голів ОДА повинні налякати інших лідерів областей перед другим туром президентських виборів.

"Ваше завдання — виконувати закон і Конституцію, які говорять, що ви керуєте і направляєте роботу державних органів влади не на вибори, а заради інтересів жителів тих областей, у яких ви керуєте тимчасово. Тому не йдіть на провокації, не піддавайтеся на тиск, не йдіть у відставку на вимогу того, що у вас маленький відсоток набрав Петро Порошенко", — додав Геращенко.

Скандал зі Степановим: Геращенко заявив про тиск Порошенка на голів ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Максим Степанов потролив Порошенка, заявивши, що президент зажадав його відставки через те, що він забезпечив проведення чесних виборів.

За інформацією OBOZREVATEL, Порошенко проводив зустріч і з іншими головами ОДА, пропонуючи їм написати заяви про відставку за власним бажанням. Це прохання, швидше за все, мотивоване тим, що Порошенко незадоволений своїми результатами на виборах у цих областях.

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Особи
Антон ГеращенкоПетро ПорошенкоМаксим Степанов
Місце
Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
Этот тостожопый антошка может только авакову соли на хвост насыпать - типичный подтирала, лизоблюд и приспособленец. На более не способен.
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поперечный вадим
поперечный вадим
Петка обидится и всех избирателей уволит к ебеням!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Заткнисъ, геращенко. Тебя с аваковым коломойский уже давно купил.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Ilchenko Tamara,в Канаде это более известно?
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