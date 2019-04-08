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Вибори президента України 2019

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Скандал з виборами: у Порошенка заявили про згоду Кабміну звільнити Степанова

1.1тЧитати матеріал російською

Кабінет міністрів направить президенту Петру Порошенку подання на звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Як передає "Укрінформ", офіційний представник передвиборного штабу Порошенка Олег Медведєв заявив, що це має статися в середу, 10 квітня.

"Наскільки мені відомо, наказ про звільнення дійсно підписаний, і пан Степанов має рацію. Указ про звільнення може бути підписаний тільки після того, як буде відповідне подання Кабінету міністрів. Я не виключаю, що в середу Кабінет міністрів таке подання зробить, і тоді буде остаточне рішення", - заявив Медведєв.

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Петро Порошенко і Максим Степанов

Петро Порошенко і Максим Степанов

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Максим Степанов потролив Порошенка, заявивши, що президент зажадав його відставки через те, що він забезпечив проведення чесних виборів.

За інформацією OBOZREVATEL, Порошенко проводив зустріч і з іншими главами ОДА, пропонуючи їм написати заяви про відставку за власним бажанням. Це прохання, швидше за все, мотивоване тим, що Порошенко незадоволений своїми результатами на виборах в цих областях.

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Особи
Петро ПорошенкоМаксим Степанов
Місце
Україна
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