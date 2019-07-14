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Вибори президента України 2019

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"Я повернувся!" Скандальний "слуга" Куницький через суд скасував рішення ЦВК

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Скандальний блогер Олександр Куницький відновився в якості кандидата в нардепи від партії "Слуга народу".

Таке рішення у неділю, 14 липня, прийняв Шостий апеляційний адміністративний суд.

Він скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів по 169 округу в Харкові, тому що той порушив норму про перебування за межами України не більше 90 днів.

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"Адміністративний позов кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №169 Куницького Олександра Олеговича задовольнити частково. Визнати протиправним та скасувати постанову ЦВК від 11.07.2019 року ... в задоволенні решти вимог - відмовити", - зачитала суддя.

"Я повернувся! Ми боремося далі, йдемо на вибори і перемагаємо!" - прокоментував Куницький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президента Володимира Зеленського закликали зняти Куницького з виборів по мажоритарному округу в Харкові, посилаючись на те, що він нібито вважає Крим російським, а також володіє паспортом громадянина Ізраїлю.

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Особа
Олександр Куницький
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
"слуги народа"- новая помойка,все отбросы там.
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Kolaradskii Juk
Kolaradskii Juk
Со всех дырок лезут до корыта .
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Makc Махов
Makc Махов
Жиди лезут, оттойдиии
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