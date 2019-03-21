"Есть план": Гриценко о войне с РФ, скандале в оборонке и "ополченочке" Светлане Дрюк

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко на ток-шоу "Право на власть" рассказал о своем плане деоккупации Донбасса и обвинил высшее руководство государства в мародерстве на крови.

Оккупированные районы Донбасса вернутся под контроль украинского правительства

Гриценко заверил, что предоставление автономии фейковым "республикам" ОРДЛО невозможно ни при каких условиях.

"Война длится уже 5 лет. Не стоит вопрос оставить Донбасс или забор построить. Это наша территория и наши люди, Украина примет Донбасс под свой контроль и это точно будет не капитуляция, а победная история", — подчеркнул кандидат в президенты.

Последствия скандала вокруг Свинарчуков-Гладковских

По мнению Гриценко, война это не столько столкновение армий, поскольку армии только воюют. Побеждают в войнах страны, а именно — общества. Дело не только в военной технике, важны вопросы экономики, культуры, морали и духа граждан.

Анатолий Гриценко Скрин

"Нынешняя власть, все что она наворовала, то еще можно вернуть, но, к сожалению, наиболее она подорвала – дух и мораль", — сказал кандидат в президенты, имея в виду миллионные хищения в "Укроборонпроме" и задействованных в этом соратников Петра Порошенко семью Свинарчуков-Гладковских.

Лидер партии "Гражданская позиция" называет эту историю мародерством на крови солдат.

Кровавые деньги и реакция США на коррупцию в Украине

"Государство, которому люди дают деньги в виде налогов и военных сборов, хочет жить в покое, в безопасности. Но к солдату не доходит то, что люди платят. По дороге деньги воруют. Это мародерство на крови, поэтому погибает солдат, на том "Укроборонпроме", на той "Ленинской кузне" — там кровь солдата и слезы мамы солдата. И это все вокруг высшего руководства государства", — возмутился кандидат в президенты.

Гриценко подчеркнул, коррупция в оборонной сфере государства подорвала доверие общества к институтам. А без доверия граждан к украинскому государству говорить о победе в войне с Россией невозможно.

"Это не сейчас возникло. Президент Петр Порошенко (После обнародования фактов коррупции в оборонке. – Ред.) вышел в прямой эфир, собрал быстро СНБО. Обратил внимание. И не потому, что журналисты говорили о ворах, а потому, что "топнул ногой" посол Соединенных Штатов и потребовала прозрачности. Коррупционеры сразу испугались. Потому что все офшорные схемы (руководства государства. – Ред.) – на крючках у США. Надо было ждать команды Америки? А может, сами разберемся с теми Свинарчуками?" — спросил Гриценко.

Масштабы хищений в "Укроборонпроме" и расходы на выборы

Кандидат в президенты заверил, что разоблаченные факты – это лишь небольшая часть сделок, в которых задействовано руководство государства. На самом деле, речь идет о миллиардных хищениях.

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"Все эти сотни миллионов – это лишь часть. На самом деле миллиарды. Эти деньги в крови. Эти все деньги в крови сейчас несут вам, чтобы через преступные "сетки" купить ваш голос на выборах и потом забрать будущее у тех солдат, которые еще остались живые. Осознайте это. Они не свои деньги дают, это миллиарды гривен из схем и на каждой такой купюре кровь", — отметил Гриценко.

"Гражданская позиция"

Как победить в войне с Россией

"Наша команда целый год работала, и у нас есть план, согласованный с международными партнерами, я могу озвучить его подробно", — отметил кандидат в президенты.

По его мнению, первое, что нужно сделать — перекрыть границу с Россией. После можно ввести в оккупированные территории Украинскую армию, миротворцев и вводить там переходные администрации.

"Единственный компромисс, на который я бы пошел, поскольку мы не в той ситуации, чтобы давить первыми ... чтобы границу перекрывали без участия украинских военных", — поделился Гриценко и добавил, что самое главное на первом этапе – именно перекрытие границы.

После этого придется создавать на освобожденных территориях трехсторонние переходные администрации в составе местных украинских чиновников и международных представителей.

"Взять под контроль, навести порядок, расформировать все фейковые органы "власти", которые они там понасоздавали. Два армейские корпуса полностью разоружат территорию, всю технику, которую Россия не заберет, надо взять под контроль или утилизировать", — отметил Гриценко.

На первом этапе будет важным моментом восстановление общественного порядка.

Экологическое бедствие и минирование на Донбассе

При деоккупации придется решать сложную экологическую проблему, которая уже сейчас возникла в ОРДЛО.

"Тем, кто не знает, хочу рассказать, что там огромные экологические проблемы. Все те шабашники, которые позатапливали шахты, не знали, что в 1970-е годы на глубине делали технологические ядерные взрывы, и когда затапливается шахта, вся радиация поднимается вверх. Поэтому проблему экологии на оккупированных территориях придется решать отдельно", — сказал Гриценко.

Также он обратил внимание на то, что площадь минных полей по оценкам экспертов равноценна площади Черновицкой области. Всего на разминирование уйдет около пяти лет.

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Отжатое боевиками имущество

Кандидат в президенты отметил, что сейчас 1,6 млн человек выехали с оккупированных территорий, и многие из них потеряли свое имущество. Эту проблему также придется решать украинскому правительству.

"По линии Минюста – это сотни миллионов сделок, с которыми тоже надо разобраться. План, как это делать – есть", — заверил Гриценко.

Также команда Гриценко имеет детальные расчеты, сколько людей нужно будет привлечь к полицейской и военной миссиях в ходе деоккупации Донецкой и Луганской областей.

Про "ополченочку" Светлану Дрюк

На вопрос, как украинская сторона должна поступить с бывшей "военной ДНР" Светланой Дрюк, которая сбежала от боевиков, Гриценко сказал: "Если человек не вышел за пределы человечности и не совершал военных преступлений, она может быть амнистирована. Если она вышла за эти пределы – то должна сидеть, даже если перешла на нашу сторону", — считает Гриценко.

Возможно ли примирение со вчерашними сторонниками "республик"

Анатолий Гриценко предлагает использовать мировой опыт решения этой проблемы, в том числе привлечь к ответственности виновных.

"Есть мировой опыт, который человечество прошло после Второй мировой войны. Там воевали десятки миллионов. И разобрались с десятками миллионов. И сегодня мы жмем руку и немцам, и японцам, что тогда были врагами. Но здесь есть психологический момент. В сердцах дольше это проходит. Однако у меня здесь есть определенный оптимизм", — сказал кандидат в президенты.

Он привел пример соцопроса КМИС, результаты которого были опубликованы несколько лет назад.

Укринформ

"Они опросили более тысячи членов семей тех украинцев, чьи дети погибли, у которых сердце болит и рядом могила, слезы в глазах. Им задали вопрос, готовы ли они простить и протянуть руку родителям с той стороны, чьи дети тоже погибли в этой мясорубке. Я был удивлен: гораздо больший процент готовы простить из тех, кто плачет сейчас каждый день, чем среди тех, кто никогда не имел отношения к фронту. И это дает надежду. Человечности и милосердия у нас больше, чем мы думаем", — сказал Гриценко, но добавил, что убийцы и палачи не будут амнистированы и в результате получат справедливые приговоры.

Когда возможно начало деоккупации Донбасса

Гриценко предупредил, что до завершения парламентских выборов задействовать план по освобождению территорий будет невозможно. Напомним, выборы в Верховную Раду запланированы на осень 2019 года.

"Это общее мнение западных партнеров. До завершения парламентских, а не президентских выборов, не будет задействован ни один план", — поделился лидер "Гражданской позиции".

Полномочия президента

Кандидат в президенты также напомнил, что президент является главнокомандующим и именно от президента зависит то, как украинская армия действует на фронте.

"Верховный главнокомандующий должен четко задать рамки генералу Наеву (командующий Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев. – Ред.). Например, бьют системами залпового огня по нашим силам. Что президент будет делать – прикажет войскам спокойно выгребать это все и надеяться на ОБСЕ, нанести сокрушительный удар или отправить диверсионную группу за линию фронта и уничтожать врага там. Это политические указания президента. Командующий ООС решает только, какими силами и средствами выполнять политическую волю президента", — пояснил Гриценко.

Он добавил, что кандидаты в президенты даже боятся произнести слова "Россия" и "агрессия".

"Они говорят только "мир" и "перемирие", но тогда наших солдат будут убивать каждый день, а мы не можем этого допускать, потому что это враг, это агрессор", — резюмировал Анатолий Гриценко.

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