Поскольку партий в обычном смысле слова у нас почти нет, в Украине их заменяет противостояние северо-западных и юго-восточных регионально ориентированных движений. Распространяется тот же принцип и на соперничество за пост Президента.

Леонид Кравчук, будучи спикером Рады, являлся по тем временам центристом и в таком качестве, имея голоса центральной и юго-восточной частей Украины, одолел Вячеслава Черновола, ориентированного тогда в основном на северо-западную часть электората, то есть всё тогда решила "золотая акция" центральной части (деление, конечно, очень условно).

За время своей каденции Кравчук в значительной степени сместился с востока на запад, причём значительно настолько, что центр даже потерял. В противостоянии с Леонидом Кучмой он имел поддержку северо-западной части, а Кучма — юго-восточной при ничьём центре, и "золотая акция" не сыграла. При этом раскладе решающим фактором оказался неизбежный для того крутого исторического перелома развал всего — и действующий Президент проиграл.

Придя от северо-востока, Леонид Кучма аккуратно сместился к северо-западной части, но не утратил при этом и центральную. В такой ситуации исключительно юго-восточный соперник, каким был Симоненко, оказался обречён.

На следующих выборах северо-западному Ющенко противостоял юго-восточный Янукович, центр снова был ничьим, и тогда просто проиграл тот, кто стал заниматься подтасовкой,— центр определился. Включая, как и всегда, не только центр географический, но и просто колеблющихся с обеих сторон Днепра.

В течение каденции Виктора Ющенко и он, и Янукович сместились в сторону центра, но потом Ющенко эту нишу вскоре оставил, а Янукович — в какой-то степени сохранил. На следующих выборах это сыграло решающую роль: Ющенко даже не вышел во 2-й тур, а электорат Тимошенко был в основном северо-западным, то есть снова "золотая акция" была в центре страны.

За время своего правления Янукович после некоторого периода колебаний резко свернул к востоку — и достаточно быстро произошло то, что и произошло. Северо-западной Тимошенко противостоял уже не он, а как бы общенациональный (тогда) Порошенко, который и стал победителем.

В течение военного периода реальный электорат юго-восточной части страны стал меньше, но [почти] имел [почти] единого лидера — Юрия Бойко, а северо-западная часть, получив численный перевес, была в то же время как бы разделена между Тимошенко и Порошенко, то есть победить в стране мог кто угодно, и для "победы наверняка" понадобилась принципиально новая парадигма. Ею оказались "новые лица", что тогда — разово и ненадолго, как при Порошенко,— склеило страну, ну а сейчас уже идёт, конечно же, явная ориентация на центр.

После этого новый Президент Владимир Зеленский позиционировался как явный центрист, что обеспечит победу ему или тому, кто пойдёт от той же силы, во 2-м туре — за счёт того, что к его центру прибавится то ли северо-запад против юго-восточного кандидата, то ли юго-восток против северо-западного. Но — во 2-й ему ещё нужно выйти. Пока такая перспектива вполне реальна.

В США, говорят, страна голосует как штат Огайо. Не знаю, так ли это, но в Украине подобная слава у Кременчуга. Я бы нарисовал линию, а точнее полосу, куда он входит, распространив её — решающую зону с "золотой акцией"! — на всю Полтавскую и Кировоградскую области, а также частично на Сумскую, Черниговскую и Черкасскую.

Да, Украина — единая, цельная, неделимая, соборная и унитарная. Но голосует всё же по-разному, это не страшно.

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