Доброволец-медик, ветеран АТО и народный депутат от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич рассказала, какие шаги правительства президента Владимира Зеленского во время распространения коронавируса в Украине считает неуместными.

Видео появилось на Yotube-канальи "ЕС". Она напомнила, что последние пять лет ее деятельность была и остается тесно связанной с медициной (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"Как парамедик на фронте, и как основатель медицинского батальона "Госпитальеры" я имела возможность изучить систему отечественной медицины изнутри и сейчас могу оценить ее готовность к эпидемии", – сказала Зинкевич.

Яна Зинкевич Скриншот

Она напомнила, что прошедшие три недели команда "Европейской солидарности" потребовала созвать внеочередное заседание, чтобы заблаговременно подготовиться к возможной эпидемии коронавируса в Украине.

"Но вместо подготовки и коммуникации с гражданами власть устроила шоу с изменением правительства, политическим давлением правоохранительных органов на оппозицию, шоу с закрытием министра здравоохранения на обсервацию в Санжарах по указанию президента вместо активной подготовки к противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что внеочередное заседание парламента провели только 17 марта, когда ситуация в государстве дошла до критической черты.

"Парламент принял законопроект, который будет действительным в течение трех месяцев. Он направлен остановить распространение коронавируса в Украине и отложения пика эпидемии для подготовки медицинской системы. Наша фракция также участвовала в разработке этих решений и мы поддержали его своим голосованием ... В принятом законе наша команда инициировала и добилась премии в размере 200% от должностного оклада для всех медработников, которые будут работать с инфицированными", – заметила Зинкевич.

Она также отметила, что против некоторых ограничительных мер, которые предложил накануне Владимир Зеленский, а именно о полном закрытии всех метрополитенов, поскольку это приведет к коллапсу.

"Почему в Милане, Вашингтоне, Варшаве и даже в Минске метро работает, а у нас не работает. Это ставит под угрозу бесперебойную работу, в том числе медучреждений, магазинов и аптек. Я общалась с медперсоналом в столице. Например, в реанимационном отделении одной из больниц до 70% медсестер и почти все санитары приезжают на работу из пригорода, что будет невозможно в связи с полным закрытием въезда и выезда из города. Власть могла бы воспользоваться опытом Франции, там такси и гостиницы могут работать бесплатно для медперсонал, получая после компенсацию из госбюджета", – сказала парламентарий.

Она подчеркнула, что остается острая проблема с наличием средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств даже для медперсонала и пациентов больницы.

"Это при том, что в Италии, по предварительным подсчетам, произошло заражение около 30% врачей. В Украине есть 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, 2,5 тыс инфекционных боксов. В начале эпидемии этого более-менее достаточно, но впоследствии придется перепрофилировать другие больницы для приема больных. Катастрофически не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Согласно отчету правительства, их в Украине всего 605 штук. Тогда как в масштабах государства нужно в разы больше. Это те проблемы, которые правительство Зеленского должно было решать в предыдущие месяцы, а не находится на обсервации", – добавила депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская соладирнисть" призвала волонтеров помочь минимизировать передвижения пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, и присоединиться к платформе помощи, где каждый может разместить сообщение о товарах или лекарства, которые нужно купить в аптеках, магазинах и тому подобное.

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