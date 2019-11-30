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1 декабря • обновлено в 06:21
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"Иногда намеки не нужны": Зеркаль объяснила свое увольнение из МИД

11.6т
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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая подала заявление об отставке, объяснила свои мотивы ухода из дипломатического ведомства.

Подробностями она поделилась в интервью Deutsche Welle. "Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение", – сказала чиновница.

По словам Зеркаль, в некоторых случаях не нужны намеки, чтобы понять, что дальше идти не стоит. "Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, наверное, другие", – пояснила она.

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Зеркаль рассказала, куда уходит из МИД

Зеркаль объяснила свое увольнение из МИД

Зеркаль объяснила свое увольнение из МИД

izvestia.kiev.ua

Зеркаль также рассказала о своих победах на посту в МИД.

"Я не могу сказать, какая из них главная. То, что, несмотря на войну на нашей территории, мы смогли получить безвизовый режим с ЕС это была большая победа для нас. И международные суды. Быть представителем государства и одержать победу там это самая большая победа в моей жизни", – резюмировала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Елена Зеркаль
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Трудно, ВСЕГДА очень трудно оставаться самим собой, когда тебя ломает система. Но зато Вы, Лена, сможете всегда ходить с поднятой головой и смотреть людям прямо в глаза. ЭТО БОЛЬШАЯ РОСКОШЬ, Лена. Желаю Вам выдержать испытания на прочность.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ипона мать, безвиз - победа. Да безвиз для ЕС больше нужен был, чтобы привлечь дешёвую рабсилу, тому как все эти беженцы с востока и Африки там не работают, а молятся пять раз в день и живут на пособие.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Накуй эта сучка кому нужна
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