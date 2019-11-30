"Иногда намеки не нужны": Зеркаль объяснила свое увольнение из МИД

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая подала заявление об отставке, объяснила свои мотивы ухода из дипломатического ведомства.

Подробностями она поделилась в интервью Deutsche Welle. "Меня никто не заставлял. Я приняла самостоятельное решение", – сказала чиновница.

По словам Зеркаль, в некоторых случаях не нужны намеки, чтобы понять, что дальше идти не стоит. "Когда ты долго работаешь, ты понимаешь, что либо ты делаешь что-то, что доставляет удовольствие, где ты видишь, что ты можешь достичь результатов. Или ты просто работаешь над бумажками. Не в моем случае работать над бумажками. Мне кажется, что мы все очень изменили свой образ работы. Поэтому в новых условиях должны работать, наверное, другие", – пояснила она.

Зеркаль объяснила свое увольнение из МИД izvestia.kiev.ua

Зеркаль также рассказала о своих победах на посту в МИД.

"Я не могу сказать, какая из них главная. То, что, несмотря на войну на нашей территории, мы смогли получить безвизовый режим с ЕС – это была большая победа для нас. И международные суды. Быть представителем государства и одержать победу там – это самая большая победа в моей жизни", – резюмировала дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Зеркаль показала заявление, в котором попросила Кабмин уволить ее по собственному желанию.

Российский адвокат Николай Полозов, который защищает освобожденных из плена украинских моряков, отметил, что власти России с радостью воспримут отставку заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль.

Перед этим чиновница заявила, что не может сопротивляться внутри министерства, которое выполняет решения президента.



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