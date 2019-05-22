Зеркаль объяснила отказ от должности замглавы АП

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что продолжает свою работу в МИД, несмотря на назначение ее президентом Владимиром Зеленским на должность замглавы его администрации.

Своей позицией по поводу отказа от места в АП поделилась она на странице в Facebook.

"Для того чтобы снять все предостережения и беспокойство после всех кадровых указов с моим именем. Прежде всего, моя должность и роль в дипломатической службе не изменились – заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции", – написала она.

Елена Зеркаль 5 канал

"Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защиту интересов Украины. А карьерные решения не должны идти в разрез с собственными ценностями и принципами", – добавила Зеркаль.

По словам чиновницы, ее главные вызовы – реализовать Соглашение об ассоциации с ЕС, добиться безвизового режима с ЕС, договориться о поставках газа с ЕС, вести правовые споры против России.

"У меня достаточно энергии и мотивации делать все возможное для защиты интересов Украины в международной политике. Работа на ответственной должности является вызовом и шансом. А также проявлением общественной и политической поддержки для меня. Хочу поблагодарить всех за теплые отзывы в контексте моего возможного назначения и за доверие. Возможно, это когда-то и произойдет", – отметила она.

Зеркаль подчеркнула, что после проведенной инаугурации Зеленского, подготовки и проведения 19 двусторонних встреч президента, продолжает реализацию определенных задач и планов в Министерстве иностранных дел.

"Внешняя политика – общее дело президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы – одна команда и страна у нас одна", – написала она.

Зеркаль также рассказала о предстоящих важных датах в ее календаре: 25 мая, когда Международный трибунал по морскому праву объявит решение о пленных моряках и начало июня – двухнедельные слушания в Гааге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 мая Зеленский назначил Зеркаль на должность замглавы Администрации президента.

Вскоре указ исчез из сайта главы государства. Сама Зеркаль заявила, что дело вовсе не в должности.

22 мая на сайте Администрации президента опубликовали указ, который отменил назначение Зеркаль.

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