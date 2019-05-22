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/Новости политики

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
корреспондент OBOZREVATELВсе статьи автора

Кадыров возмущен Зеленским: российский журналист нашел объяснение

19.1тЧитать материал на украинском

"Вынужден разочароваться в вас", сказал в адрес президента Украины Владимира Зеленского лидер Чечни Рамзан Кадыров. В своем посте он возмутился тем, что в инаугурационной речи Зеленский заявил о задаче возвращения оккупированных Россией Донбасса и Крыма. "Вы позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают!" написал он. И заметил, что Россия не намерена посягать на "большой, красивый, цветущий город" Киев.

Следует ли Зеленскому отвечать на подобный выпад? Грозит ли ему опасность? А Киеву? На эти вопросы в блиц-интервью OBOZREVATEL ответил российский журналист Александр Рыклин.

По вашему мнению, сам факт того, что Кадыров посвятил Зеленскому пост, должен делать честь новому президенту Украины? Как бы вы на месте Зеленского отреагировали на эти слова Кадырова?

– Очень надеюсь, что Зеленский никак не отреагирует на слова Кадырова. Послушайте, в России черт те знает, сколько губернаторов. Если президент Украины начнет реагировать на слова каждого из них…

Позвольте, это же обычная история, которую они прогоняют изо дня в день. Кадыров просто хочет оставаться в повестке дня, ему важно, чтобы его цитировали. С ним работают какие-то современные люди, которые объясняют ему, что индекс цитируемости – это очень важно, что в Кремле на это обращают внимание, что он должен быть все время на виду, на слуху…

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

ТАСС

Поэтому его пиар-сопровождение все время рождает ему поводы для высказываний. И вот он посчитал, или ему подсказали, что есть замечательный повод как-то еще раз отметиться в этом списочке. Еще раз подчеркнуть, мол, мы не спим, мы внутри повестки, полностью поддерживаем политику Кремля.

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А на смысл этих слов не надо обращать вообще никакого внимания. Это сотрясание воздуха, абсолютно никого ни к чему не обязывающее. Ну, что он сказал? Что мы не пойдем захватывать Киев. Не от Кадырова это зависит – пока еще, слава богу. "Крым – это Россия", – сказал Кадыров. Слышали мы такое тысячу раз из тысячи ртов. И что? Ну, сказал и сказал. Бог с ним.

То есть вы считаете, что Зеленскому сугубо физически ничего не угрожает от Кадырова и его людей после подобных заявлений?

– Я не готов отвечать на этот вопрос, но в тех репликах прямых угроз я не услышал. Это лицемерное сожаление – дескать, я рассчитывал на одно, но моим надеждам не суждено было сбыться, потому что вы их не оправдали. Глумливый дурацкий комментарий. Но угрозы там, по-моему, не содержалось.

Вы сказали, вопрос о захвате Киева не Кадыров решает. Теоретически, может ли в Кремле быть принято такое решение?

– Сегодня многие эксперты считают, что в ближайшее время произойдет цементирование статус-кво, никаких резких движений ждать не надо, все будут выжидать… Но я, если честно, в этом не уверен. Такого оптимизма не разделяю.

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Мне кажется, что для Путина дальнейшее нахождение внутри той повестки, которая сложилась на сегодня, совершенно убийственно. Потому что очевидно, что Зеленский станет для него гораздо большей проблемой, чем был Порошенко.

Просто потому, что Зеленский – не функция, а человек.

Владимир Зеленский во время церемонии представления командующих видами Вооруженных сил

Владимир Зеленский во время церемонии представления командующих видами Вооруженных сил

Я не хочу его никак оценивать, ни в коем случае дорогим гражданам Украины свои оценки не навязываю, но по инаугурации было видно: перед нами живой человек. С живыми людьми у Путина проблемы. Потому что это не функция.

Он не понимает, что делать, он не знает, как из этой ситуации выруливать. Все дальнейшие разговоры про минский формат и необходимость ему следовать выглядят не просто смешными, а просто какими-то глупыми. Нелепо дальше талдычить Зеленскому про эти вещи.

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Когда человек говорит какие-то живые конкретные вещи, а ты ему говоришь про минский формат, это даже не вызывает никакой жесткой реакции, а просто какую-то брезгливость.

Александр Рыклин

Александр Рыклин

Радио Свобода

Поэтому Путину придется каким-то образом эту повестку ломать, а в руках у него не так много инструментов – только эскалация. И в этом смысле мне немножко тревожно. Я думаю, что он может попытаться создать Зеленскому некомфортную ситуацию, учитывая его неопытность управления государством в кризисной ситуации. То есть какие-то совсем критические условия.

И тут можно ждать любой эскалации. Мне так кажется. Могу ошибаться, но я бы такой вариант не исключал.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Александр РыклинВладимир ЗеленскийРамзан КадыровВладимир Путин
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кадыров перестал быть чеченцем,после того как его путин наградил героем РОАссии.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Да Зеленский это убогий гном без мозгов. Этот тупорылый что хочет Россию запугать своей истерикой?! Сильно пожалеет это чмо)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Михайлов Андрей, по моему только ты здесь истерику развел... а запугали вы давно себя сами... кругом одни враги, фашисты так и хотят рассейскую землю захватить.. ты наверное по ночам под себя ходишь в портки когда Бандера сниться...???
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Михайлов Андрей, пока,здесь только ты истеришь)
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0
Питон Каа
Питон Каа
А что Порошенко когда-то был для Путина проблемой? Он ему как-то мешал? Порошенко был просто марионеткой США, выполнял указания оттуда, не было бы Порошенко - был бы другой Поросюк. Не в Порошенко дело и не в Зеленском, а в том, что Украина пока еще находится под внешним управлением и если Зеленский будет делать то, что не понравится США - с ним что-нибудь случится и импичмент - это будет самое мягкое для него наказание. У Путина нет проблем с США. Это у России есть проблемы с США. Они всегда были, есть и будут, потому что это геополитическое противостояние.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Питон Каа, ой небыл проблемой. самой малой лакмусовой бумажкой, того что действительно проблемой порошенко был для хуйла - это хотя бы то, как ты и тебе подобные конченные шлюшьи выпердыши здесь разорялись круглосуточно против пороха)))). просрали Президента. а зеля, что зеля - сплясать, станцевать, хером по рояле поиграть. подписать что скажут, можна еще похамить по сценарию - точно как коломоша хамит всем и вся. толку ноль.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Питон Каа, у Пу действительно проблем нет... зато они у вас есть... продолжай дальше лизать зад Володьке и будет еще лучше...
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