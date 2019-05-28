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"Зеленского не было бы": Савченко высказалась о президентских амбициях

1.8тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что Владимир Зеленский не стал бы президентом Украины, если бы она смогла выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Об этом она сказала в интервью изданию "Страна", не исключив того, что могла бы участвовать в выборной гонке, если бы была на свободе.

"Если бы была я, то Зеленского бы не было", – сказала нардеп, пояснив, что тогда бы она стала "слугой народа".

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"Но я прожила этот год по-другому, и мне трудно сейчас смоделировать то, как бы я его проживала не так. Если бы у меня хватило сил отвоевать свою репутацию и люди услышали бы то, что я говорю, то я бы баллотировалась и набрала бы хороший процент", – считает политик.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

0564.net

"А когда Надежду Савченко посадили, то начали делать виртуальный образ. Революция бывает реальной или виртуальной. Очень хорошо, когда революция происходит в сознании людей, плохо, когда она проходит, как в 2014 году – кроваво, с боем. Было два символа, и один из них – с подрывом Верховной Рады, о котором наш генпрокурор заявил всему миру. И образ сработал", – добавила она.

Савченко также признала, что Зеленский "начал открывать себе путь в политику" раньше ее, так как сериал "Слуга народа" появился, еще когда она сидела в тюрьме в России.

"Но уже я открывала путь новой модели политиков. И уже тогда моя риторика и то, как я зашла в парламент босыми ногами – все это прокладывало дорогу несистемному человеку. Это мог быть и не Зеленский, а кто-то другой. Но очень хорошо, что этот путь несистемный человек получил", – отметила нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Надежда Савченко заявила, что у тех, кто воюет на стороне "Л/ДНР", "есть своя гордость", при этом резко высказавшись о жителях западных областей Украины.

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Персоны
Надежда СавченкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы Президентаполитика
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Борисс Робот
Борисс Робот
Наденьке надо податься в комики... теперь ей Зе не мешает...
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1
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an and
an and
Мне одному кажется, что она реально неадекватно воспринимает окружающее и говорит?
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леня зе
леня зе
это был провал ФСБ, говоря словами Высоцкого: "Жаль, на меня не вовремя накинули аркан,- Я б засосал стакан - и в Ватикан! "
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