"Зеленского не было бы": Савченко высказалась о президентских амбициях

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что Владимир Зеленский не стал бы президентом Украины, если бы она смогла выдвинуть свою кандидатуру на выборах.

Об этом она сказала в интервью изданию "Страна", не исключив того, что могла бы участвовать в выборной гонке, если бы была на свободе.

"Если бы была я, то Зеленского бы не было", – сказала нардеп, пояснив, что тогда бы она стала "слугой народа".

"Но я прожила этот год по-другому, и мне трудно сейчас смоделировать то, как бы я его проживала не так. Если бы у меня хватило сил отвоевать свою репутацию и люди услышали бы то, что я говорю, то я бы баллотировалась и набрала бы хороший процент", – считает политик.

Надежда Савченко 0564.net

"А когда Надежду Савченко посадили, то начали делать виртуальный образ. Революция бывает реальной или виртуальной. Очень хорошо, когда революция происходит в сознании людей, плохо, когда она проходит, как в 2014 году – кроваво, с боем. Было два символа, и один из них – с подрывом Верховной Рады, о котором наш генпрокурор заявил всему миру. И образ сработал", – добавила она.

Савченко также признала, что Зеленский "начал открывать себе путь в политику" раньше ее, так как сериал "Слуга народа" появился, еще когда она сидела в тюрьме в России.

"Но уже я открывала путь новой модели политиков. И уже тогда моя риторика и то, как я зашла в парламент босыми ногами – все это прокладывало дорогу несистемному человеку. Это мог быть и не Зеленский, а кто-то другой. Но очень хорошо, что этот путь несистемный человек получил", – отметила нардеп.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Надежда Савченко заявила, что у тех, кто воюет на стороне "Л/ДНР", "есть своя гордость", при этом резко высказавшись о жителях западных областей Украины.

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