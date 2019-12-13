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13 декабря • обновлено в 10:13
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Зеленский задумал выдать гражданство Украины беглым россиянам: о чем речь

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Президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение в Верховную Раду законопроект об упрощении получения гражданства Украины тем, кто проходил военную контрактную службу в ВСУ или преследуется в России.

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства" хотят освободить от обязанности подавать обязательство прекратить иностранное гражданство при приобретении гражданства Украины, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В документе обозначено, что упрощено получить украинское гражданство могут лица, которые:

  • проходили военную службу по контракту в ВСУ;

  • участвовали в защите территориальной целостности Украины;

  • граждане государства-агрессора или государства-оккупанта и пострадавшие в своей стране преследований.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Также Зеленский отдельными пунктами предлагает:

  • расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению;

  • сократить перечень независящих от лица причин неполучения документа о прекращении иностранного гражданства;

  • пересмотреть основания для лишения гражданства Украины;

  • уточнить основания отмены решения об оформлении приобретения гражданства и другие вопросы.

Законопроектом также предлагается внести изменения в ряд законов Украины, предусмотрев обязательность представление декларации об отсутствии иностранного гражданства лицами, претендующими на принятие на государственную службу, на службу в органы местного самоуправления, службу в правоохранительных органах и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада упростила выдачу паспортов для украинцев, которые проживают на оккупированном Донбассе или стали переселенцами.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
законопроект Гражданство паспорт Верховная Рада Украины Офис президента
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