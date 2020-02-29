Появилась официальная повестка внеочередного заседания Верховной Рады 4 марта, которое созвал президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее распоряжение 29 февраля было опубликовано на сайте парламента. Указывается, что в этот же день Зеленский обратился в Верховную Раду о включении дополнительных вопросов в повестку дня пленарного заседания.

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Запланировано рассмотрение таких вопросов:

Проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях (реестр. № 3003П). Проект закона о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О национальной безопасности" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил, Генерального штаба Вооруженных сил, видов и отдельных родов войск (сил), (реестр. № 3015П). Проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины (реестр. № 0025). Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона "О предотвращении коррупции" (второе чтение) (реестр. № 2500Д). О Кабинете министров Украины. О деятельности Министерства внутренних дел, Службы безопасности, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Уточняется, что внеочередное пленарное заседание созывается на 16:00 4 марта 2020 года.

Зеленский созвал заседание Рады 5 канал

Напомним, ранее источники OBOZREVATEL сообщали, что на заседании ВР 4 марта премьер-министр Алексей Гончарук, вероятно, подаст в отставку.

И.о. премьера, пока не будет отменен закон о люстрации, станет нынешний вице-премьер-министр – министр развития громад и территорий Денис Шмыгаль.

На кресло премьер-министра, по данным источника, рассматривается две кандидатуры: бизнесмены и бывшие политики Сергей Тигипко и Валерий Хорошковский. Последний консультировал Банковую по вопросам таможни.

По неподтвержденным данным, на заседании также может рассматриваться вопрос об увольнении директора НАБУ Артема Сытника.

Сергей Тигипко Экономическая правда

Валерий Хорошковский Delo.ua

Как писал OBOZREVATEL:

В Офисе президента сообщили, что Зеленский 4 марта хочет рассмотреть несколько законопроектов, вопросы по поводу Кабинета министров и заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

Алексей Гончарук заявил, что сейчас рассматривается вариант с отставкой всего Кабинета министров, однако информацию о его возможном увольнении он опроверг.

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