Зеленский сказал, что не призывал прекратить стрелять на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не призывал украинских военнослужащих не отвечать на обстрелы террористов на Донбассе.

Об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции по итогам года своего президентства.

"Я никогда не призывал, чтобы наша армия не отвечала. Я хотел показать всему миру, что у нас очень крепкая армия, но мы не провоцируем, мы боремся за нашу страну. Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем", – отметил гарант.

Зеленский объяснил, если бы боевики перестали стрелять, то "все бы закончилось". Президент подчеркнул, что оккупанты не перестают стрелять, потому что боятся того, что с ними случится потом.

Также он подчеркнул, что ВСУ не стреляют по украинцам на Донбассе, а украинские военные дают ответ на провокации боевиков.

Зеленский также рассказал, что за 1,5 месяца противодействия коронавирусу боевики не пропустили ни одной машины ОБСЕ, поэтому любые заявления оккупантов, по наблюдений ОБСЕ не соответствуют действительности.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Новость обновляется...

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!