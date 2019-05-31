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Зеленский пообещал независимость НАБУ и САП: в чем дело

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Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артемом Сытником и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром Холодницким.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, на встрече обсуждали улучшение взаимодействия антикоррупционных органов и поиск путей повышения эффективности их работы.

Зеленский отметил, что будет гарантировать независимость антикоррупционных институтов и защиту от вмешательства в их деятельность.

Зеленский встретился с Сытником и Холодницким

Зеленский встретился с Сытником и Холодницким

пресс-служба Администрации президента

По его словам, наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев.

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Также участники встречи обсудили предложения законодательного и практического характера по совершенствованию работы специализированных антикоррупционных институтов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поручил МИД проинформировать Совет Европы и ООН о полномочиях НАБУ напрямую сотрудничать с иностранными антикоррупционными органами.

Также в первые 100 дней президентства Зеленского его команда намерена провести "аудит государства", чтобы "понять, в каком оно состоянии" и какими ресурсами располагает.

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Персоны
Владимир ЗеленскийНазар ХолодницкийАртем Сытник
Место
Украина
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