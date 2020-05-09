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9 мая • обновлено в 20:13
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Зеленский озвучил требования и сроки для Саакашвили по реформам

1.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет уже в ближайшие месяцы увидеть результаты работы Михеила Саакашвили на должности главы Исполнительного комитета реформ.

Об этом Зеленский сказал на брифинге во время рабочей поездки на Закарпатье в субботу, 9 мая, передает Укринформ.

"Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть. Результаты – по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что много говорил с Саакашвили о том, чем он должен заняться на новой должности. Он хочет, чтобы бывший глава Грузии также привлекал инвестиции в Украину и помог в проведении пенсионной реформы.

Саакашвили и Зеленский

Саакашвили и Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ. При этом, сам Саакашвили за время своей карьеры успел вляпаться в десятки скандалов и стать фигурантом множества уголовных дел. В частности, он получал деньги из Москвы через сбежавшего в Россию олигарха времен Януковича Сергея Курченко.

Также из-за его назначения Украина попала в дипломатический скандал – Грузия уже заявила об отзыве для консультаций своего посла из Киева Теймураза Шарашенидзе.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Михеил Саакашвили
Место
Украина
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