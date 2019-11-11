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11 ноября • обновлено в 10:50
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"Зеленский – никто перед Путиным": известный психолог разгромил главу Украины

2.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский не может тягаться на равных с главой России Владимиром Путиным, потому что является "никем".

Об этом заявил врач-психиатр, известный правозащитник Семен Глузман "Украинской правде". Он добавил, что единственный козырь Зеленского – то, что за его спиной стоит весь цивилизованный мир.

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"Зеленский перед Путиным никто. Он – карлик. Но за этим карликом стоит весь цивилизованный мир. Хотя цивилизованный мир устал", – подчеркнул Глузман.

Психолог разгромил Зеленского

Психолог разгромил Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что встреча Зеленского и Путина пройдет на саммите лидеров стран в "нормандском формате", который состоится через несколько недель.

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Семен Глузман
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Цивилизованный мир? Кто это присвоил себе право называться "цивилизованным"? Западный мир - так будет точнее
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Как их вообще можно сравнивать)))))
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