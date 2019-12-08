"Зеленский не предаст народ!" Мендель озвучила топ-3 требования Путину на саммите в Париже

На встрече в Нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже, президент Владимир Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она отметила, что первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные.

Также она отметила, что проведение выборов на Донбассе в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований.

Стало известно, о чем Зеленский будет говорить на встрече в Париже

"Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – нашу границу, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – написала Мендель.

Пресс-секретарь президента добавила, что нормандская встреча – это возможность "заставить пушки замолчать".

"Очень жаль осознавать, что в течение первых пяти – представьте, пяти (!) – лет войны силы, которые руководили Украиной, забыли о том, что важнейшая ценность – человеческая жизнь. В этой войне уже погибло 13 000 человек! Чтобы ее остановить – надо говорить.

Помните фразу "Пока говорят дипломаты – пушки молчат"? "Нормандская встреча" 9 декабря – это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует", – отметила Мендель.

По ее словам, Нормандский формат – одна из побед в достижении мира.

"Потому что без него нет возможности говорить, а затем, – и возможности понять, как двигаться дальше", – написала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 9 декабря, в Париже запланированы переговоры по Украине в рамках "нормандской встречи".

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Площадь перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

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