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8 декабря • обновлено в 12:57
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"Зеленский не предаст народ!" Мендель озвучила топ-3 требования Путину на саммите в Париже

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На встрече в Нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже, президент Владимир Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она отметила, что первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они важные.

Также она отметила, что проведение выборов на Донбассе в рамках выборов по всей территории Украины, может произойти только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований.

Стало известно, о чем Зеленский будет говорить на встрече в Париже

Стало известно, о чем Зеленский будет говорить на встрече в Париже

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"Так говорит Закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели не смогут люди проголосовать открыто и незаангажировано под дулом автоматов. Сначала – нашу границу, потом – выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине", – написала Мендель.

Пресс-секретарь президента добавила, что нормандская встреча – это возможность "заставить пушки замолчать".

"Очень жаль осознавать, что в течение первых пяти – представьте, пяти (!) – лет войны силы, которые руководили Украиной, забыли о том, что важнейшая ценность – человеческая жизнь. В этой войне уже погибло 13 000 человек! Чтобы ее остановить – надо говорить.

Помните фразу "Пока говорят дипломаты – пушки молчат"? "Нормандская встреча" 9 декабря – это возможность заставить пушки замолчать. Ничто другое пока не действует", – отметила Мендель.

По ее словам, Нормандский формат – одна из побед в достижении мира.

"Потому что без него нет возможности говорить, а затем, – и возможности понять, как двигаться дальше", – написала Мендель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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васильевич василий
васильевич василий
ЗЕ все подпишет как скажет Путин а приедет и скажет что заставили Меркель и Макрон подписать
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Куни Чан
Куни Чан
Порохоботы, отморозки атошники и всякого разносола активисты не народ, так же как Беркут на майдане)
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