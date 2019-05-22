Зеленский нарушил закон, назначив Богдана главой АП — Минюст

Должность главы Администрации президента, на которую был назначен Андрей Богдан, подпадает под действие закона о люстрации.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра юстиции Сергей Петухов. Он пояснил, что этот пост прямо указан в ч. 5 ст. 2 закона о люстрации, как такой, в отношении которого осуществляются меры по очищению власти.

"Статус этой должности по закону о государственной службе не имеет значения, ведь профильный закон об очищении власти четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе", - написал Петухов.

По его словам, обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти "возложена на руководителя соответствующего органа".

Петухов добавил, что лица, которые не попали в список люстрированных, потому что были уволены до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать публичные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в список.

Андрей Богдан focus.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан после назначения главой АП заявил, что прекратил свою адвокатскую деятельность и отныне не является юристом или адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

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