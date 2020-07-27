Зеленский может поехать к Трампу до выборов: посол раскрыл план

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, о планах осуществить который говорилось еще в начале года, может состоятся даже до президентских выборов в этой стране.

Сейчас дипломаты работают над серьезной, хорошо подготовленной поездкой, а не визитом ради визита. Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, имеется в виду визит с обязательным посещением двух или более штатов. Так, в США сейчас идет подготовка к открытию генерального консульства в Хьюстоне, штат Техас, который может открыть именно Зеленский.

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и возле него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев – это количество, сложившейся за последние десять лет, новая диаспора", – рассказал посол.

Кроме этого, добавил он, нужно подготовить торговые и соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они в стадии подготовки к реализации", – заверил Ельченко.

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