Не дал слова и указал на дверь: Зеленский и Разумков попали в курьезы с генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 30-31 октября посетил Украину, во время выступления на заседании комиссии забыл передать слово президенту Владимиру Зеленскому.
Видеотрансляция события велась на странице ОП в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
В конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский еще не выступил. Генсек поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.
Йенс Столтенберг (на заднем плане) и Владимир Зеленский
president.gov.ua
Кроме того, после выступления генсека в Верховной Раде произошел второй курьез. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не пожал руку Столтенбергу.
В ответ на протянутую ладонь генерального секретаря Альянса, нардеп указал ему на выход.
Начало с 2:20:
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.
31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.
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