Не дал слова и указал на дверь: Зеленский и Разумков попали в курьезы с генсеком НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 30-31 октября посетил Украину, во время выступления на заседании комиссии забыл передать слово президенту Владимиру Зеленскому.

Видеотрансляция события велась на странице ОП в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский еще не выступил. Генсек поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

Йенс Столтенберг (на заднем плане) и Владимир Зеленский president.gov.ua

Кроме того, после выступления генсека в Верховной Раде произошел второй курьез. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не пожал руку Столтенбергу.

В ответ на протянутую ладонь генерального секретаря Альянса, нардеп указал ему на выход.

Начало с 2:20:

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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