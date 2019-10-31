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31 октября • обновлено в 21:35
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Не дал слова и указал на дверь: Зеленский и Разумков попали в курьезы с генсеком НАТО

5.9т Читать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 30-31 октября посетил Украину, во время выступления на заседании комиссии забыл передать слово президенту Владимиру Зеленскому.

Видеотрансляция события велась на странице ОП в Facebook (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

В конце своей речи на заседании Столтенберг объявил, что открытая для прессы часть окончена, забыв, что Зеленский еще не выступил. Генсек поспешил исправить оплошность и предоставил слово украинскому лидеру.

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Генсек НАТО в Киеве: что означает визит Столтенберга для Украины

Йенс Столтенберг (на заднем плане) и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг (на заднем плане) и Владимир Зеленский

president.gov.ua

Кроме того, после выступления генсека в Верховной Раде произошел второй курьез. Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не пожал руку Столтенбергу.

В ответ на протянутую ладонь генерального секретаря Альянса, нардеп указал ему на выход.

Начало с 2:20:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 30 октября Североатлантический совет НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибыл в Одессу. Столтенберг осмотрел корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2 в морском порту и выступил с речью перед курсантами Одесской военно-морской академии.

  • 31 октября в Киеве собралось заседание комиссии Украина – НАТО при участии Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского.

  • Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей НАТО.

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Персоны
Йенс Столтенберг Владимир Зеленский Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политика НАТО курьез видео Верховная Рада Украины Офис президента
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Что то Стольенберг прям зашуганный какой то когда его х0хлы окружили со всех сторон)
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2 из 5 ответов | показать все
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Он Алекс, Я вполне самодостаточный человек и помогать мне не нужно. Это только вы всю жизнь с протянутой рукой. Я про страну.
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Он Алекс
Он Алекс
Popovych Zinaida, Звичайно
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Он Алекс
Он Алекс
Я 13 й в голосовании)))
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