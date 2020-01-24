"Он решает все": Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идет на прямой диалог с главой России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на Родину удерживаемых украинцев и попытаться завершить войну на Донбассе.

Своей позицией он поделился в интервью израильскому "9 каналу" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском", "нормандским форматом", это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, – это президент Российской Федерации", – сказал он.

Зеленский рассказал о диалоге с Россией Скриншот из видео

Зеленский подчеркнул, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета, "дипломатично или не дипломатично". "Это, честно говоря, без меня. Будет возможность – через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", – отметил он.

Гарант акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

"В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения", – признался президент.

При этом он выразил твердую позицию: Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

"Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", – сказал он.

Зеленский рассказал о диалоге с Россией Скриншот из видео

"Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история", – добавил Зеленский.

Он также выразил мнение, что в прекращении войны на Донбассе заинтересована не только Украина, но и Российская Федерация, Европа и весь мир, чтобы не было ощущения безнаказанности и безвыходности таких ситуаций.

"Я интуитивно ощущаю, что это нужно не только Украине. И у меня ощущение, что это также нужно России, это также нужно Европе и миру. Потому что если этот прецедент останется вот таким, что, мол, так и можно, и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…" – сказал он.

Отвечая вопрос о необходимости наказания за развязывание войны на Донбассе, Зеленский обратил внимание: "Погибли люди – это уже наказание всем. И все, кто в этом принимал участие, не будут прощены. Конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, должны быть наказаны. А как по-другому? В правовом направлении, через суд, как это делается в цивилизованном мире, но чем дальше это будет идти, тем глубже будет эта рана. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосётся ли этот шрам – я вообще не уверен", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Украина начала переговоры с РФ об освобождении всех украинских граждан, которые находятся в плену "Л/ДНР" и в России.

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