Зеленский дал генералу времен Януковича высокую должность в Службе внешней разведке

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР).
Соответствующий указ №501/2019 во вторник, 9 июля, был опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.
Валерий Евдокимов в 2013 году занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же он получил звание генерал-майора.
В 2017-м Евдокимов получил государственную награду - Орден Данила Галицкого.
Валерий Евдокимов
thekievtimes.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ - назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы Службы.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!