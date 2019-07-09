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Зеленский дал генералу времен Януковича высокую должность в Службе внешней разведке

11.2т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР).

Соответствующий указ №501/2019 во вторник, 9 июля, был опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в сообщении.

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Валерий Евдокимов в 2013 году занимал должность начальника управления администрации Государственной пограничной службы Украины. Тогда же он получил звание генерал-майора.

В 2017-м Евдокимов получил государственную награду - Орден Данила Галицкого.

Валерий Евдокимов

Валерий Евдокимов

thekievtimes.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский провел новые кадровые изменения в СБУ - назначил Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями главы Службы.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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